Burt, il leggendario coccodrillo di cinque metri apparso nel film Crocodile Dundee (1986), è morto di vecchiaia alla veneranda età di 90 anni. La notizia è stata confermata dal personale del Crocosaurus Cove, a Darwin in Australia, dove Burt viveva dal 2008.

Burt, l’iconico coccodrillo di Crocodile Dundee

Nel 1986 usciva in sala Crocodile Dundee, una commedia d’avventura che si è rivelata un grosso successo commerciale, affermandosi come il film australiano con il maggior incasso mondiale.

Il film, diretto da Peter Faiman, è stato anche candidato all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Facevano parte del cast Paul Hogan, che ha vinto il Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale, Linda Kozlowski e soprattutto Burt, un grosso coccodrillo di oltre 5 metri. Il film oggi, oltre agli incassi, risulta essere un vero e proprio cult. In Australia, inoltre, Burt rappresentava una vera e propria istituzione, un’icona nell’immaginario collettivo australiano.

Burt, la morte dell’iconico coccodrillo

Il personale del Crocosaurus Cove, a Darwin in Australia, ha confermato la triste notizia: Burt è morto. All’età di 90 anni, un’età davvero ben oltre la normale aspettativa di vita, il leggendario coccodrillo si è spento “serenamente”.

Il team del Crocosaurus Cove gli ha reso omaggio: “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Burt, l’iconico coccodrillo di acqua salata e star del classico australiano Crocodile Dundee. Burt è mancato serenamente nel weekend, all’età stimata di oltre 90 anni, segnando la fine di un’era incredibile”.

“Burt era davvero unico nel suo genere. Non era solo un coccodrillo; era una forza della natura e un promemoria del potere e della maestosità di queste incredibili creature. Sebbene non avesse una personalità semplice, era anche ciò che lo rendeva così memorabile e amato da coloro che lavoravano con lui e dalle migliaia di persone che lo hanno visitato nel corso degli anni”, ha affermato uno dei responsabili del Crocosaurus Cove.