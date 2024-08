Da quando preparo questa maschera in casa ho risolto (definitivamente) il problema della pelle secca: da provare

Il troppo sole ha reso la pelle spenta e secca? Niente creme, basterà preparare in casa questa maschera naturale per notare il cambiamento.

Agosto è il mese in cui la maggior parte delle persone partono per le vacanze. In molti, proprio in questo momento, si trovano in spiaggia a lasciarsi coccolare dai raggi del sole e dal rumore del mare. Tuttavia, spesso si ignorano i pericoli a cui si va incontro esponendosi per troppe ore e senza la dovuta protezione.

Infatti, nonostante il sole abbia degli effetti benefici sull’organismo, potrebbe avere anche delle controindicazioni per la pelle. In primis, ci sono ovviamente le scottature, che possono essere facilmente evitare con le giuste attenzioni.

Oltre a questo, però, stare per troppe ore al sole potrebbe rendere la pelle del viso spenta, secca e priva di lucentezza. Donando un aspetto decisamente più vecchio dell’età che realmente si ha.,

Maschera fai da te per la pelle secca del viso: il rimedio naturale che la renderà nutrita e luminosa

La combinazione salsedine e sole, oppure cloro e sole, per la pelle del viso è davvero micidiale. Infatti, non è affatto un fenomeno raro ritrovarsi a fine vacanze con i lineamenti decisamente più invecchiati e pesanti. Tutto questo, è ovviamente dovuto all’aspetto della pelle che non appare nutrita e luminosa.

Ma fortunatamente anche per questo inconveniente c’è un rimedio del tutto naturale: basterà provare questa maschera fai da te e il cambiamento sarà subito evidente. Poche mosse e si potrà dire addio per sempre ad una pelle del viso secca e poco naturale.

Anche se in commercio esistono tantissime creme per il viso idratanti, non sempre fanno ottenere i risultati sperati. Ci vuole ovviamente un prodotto di qualità, con un costo decisamente elevato, e soprattutto è necessario avere costanza. E se per una volta lasciassimo perdere tutto questo e ci concedessimo una coccola del tutto naturale?

Per preparare in casa questa maschera perfetta per la pelle secca del visto servirà:

Mezzo cetriolo

2 cucchiai di aloe vera

Prendere quindi una ciotola e mettere i due ingredienti all’interno, mescolare con cura e creare un composto omogeneo. Non resta che applicare la maschera sul viso e lasciare agire per un massimo di 15 minuti. Passato il tempo necessario, risciacquare il viso e tamponare con un asciugamano pulito.

Ed ecco come in pochissime mosse la pelle del viso apparirà subito più nutrita e luminosa senza aver usato nessuna crema di dubbia provenienza.