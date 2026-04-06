La Cina ha un nuovo canale per i più piccoli… a quattro zampe. Si chiama PetTV ed è una piattaforma di streaming attiva 24 ore su 24, pensata per intrattenere cani e gatti quando i loro padroni non sono in casa. Il servizio, lanciato dal colosso tecnologico Tencent, propone immagini di cagnolini a spasso nel quartiere, anatroccoli che nuotano in vasca e scorci di natura, tutto calibrato per stimolare i sensi degli animali, dai colori all’audio.

“Una piattaforma di felicità 24 ore su 24 pensata per i vostri amici a quattro zampe”, recita un post su WeChat di Tencent Video. Gli utenti hanno già iniziato a chiedere programmi dedicati ai gatti: “Sono tutti contenuti per i cani, quando arriverà il programma per i gatti?”, ha scritto un fan sulla pagina del canale.

PetTV è disponibile per gli abbonati di Tencent Video e integra contenuti di DogTV, primo canale al mondo per animali domestici lanciato negli Stati Uniti. Secondo le ricerche di mercato di Tencent, il 66% dei proprietari di cani lascia la tv accesa quando è fuori casa per far compagnia ai cuccioli. Il servizio si inserisce in un mercato cinese degli animali domestici in rapida crescita, stimato in 405 miliardi di yuan entro il 2028, con famiglie disposte a spendere migliaia di yuan per la cura dei loro amici a quattro zampe.