Deliveroo ha presentato il rapporto sui cento piatti più popolari dell’anno, la guida ai prodotti più desiderati a livello globale e nazionale. Ogni anno il report “Deliveroo 100” evidenzia le tendenze negli ordini nei nove Paesi dove è presente la piattaforma. A livello globale, nel ranking dei cento piatti più popolari del 2025 si classificano al primo posto i bagel di Papo’s Bagels di Londra. La piadina de La Piadineria di Bologna si posiziona seconda. Al terzo posto il sandwich “Spicy Club” di Rascals Deli, a Dubai. Al nono posto un altro piatto italiano, il “N°3 Smash Brown Menù” di Smash Tag di Roma.

Ecco la Top 10 globale dei piatti più in trend su Deliveroo

UK – The Classic, Papo’s Bagels, London

Italy – Crea la tua Piadina, La Piadineria, Bologna

UAE – The Spicy Club, Rascals Deli, Dubai

France – Lobster Rolls, Homer Lobster, Paris

Ireland – Dash Double Smash, Dash Burger, Dublin

Singapore – Mala Stir-Fried, Zhang Liang Mala Tang, Singapore

Belgium – Classic Cheeseburger, Rambo Saint-Boniface, Brussels

UK – Dirty Meal Deal, 7Bone, Reading

Italy – N°3 Smash Brown Menù, Smash Tag, Roma

UAE – The Rebecca Sandwich, Gino’s Deli, Dubai

La popolarità dei bagel ha registrato un’esplosione in tutto il Regno Unito nel 2025, in particolare a Londra. Papo’s Bagels , un locale a conduzione familiare, è salito sul gradino più alto del podio grazie al suo Classic Bagel, che combina salmone affumicato, crema di formaggio, cipolla rossa, pomodori e capperi . Un risultato notevole, poiché l’azienda londinese, fondata da una coppia di coniugi, ha battuto i giganti della ristorazione e le famose catene internazionali aggiudicandosi il primo posto a livello mondiale. Nato durante il lockdown, il locale londinese di bagel in stile newyorkese è cresciuto rapidamente, passando dalle consegne a domicilio alle code quotidiane nel negozio fisico di Dalston , al tutto esaurito dei prodotti e all’arrivo su Deliveroo. Il loro successo evidenzia come qualità e autenticità possano fare la differenza. Nei 100 piatti più popolari anche una visione complessiva delle cucine che più stanno prendendo piede in ambito delivery . Molto rappresentata ovviamente la Cina: stir-fry e bao i più in alto in graduatoria. Il Giappone presente con gyoza, ramen e gyudon. Ampiamente diffuso l’hamburger d’ispirazione statunitense, ma il piatto più popolare “made in USA” è il lobster roll di Homer Lobster a Parigi (quarto assoluto, medaglia di legno).

Classifica italiana

Seconda a livello globale e prima in Italia La Piadineria di Bologna con l’opzione “Crea la tua piadina” che offre ai clienti la possibilità di creare la propria composizione. Al secondo posto della Top 10 italiana il “N°3 Smash Brown Menù” di Smash Tag a Roma. Chiudono il podio i ravioli di manzo alla griglia di Kungfu Bao a Milano.

Ecco nel dettaglio la Top 10 italiana dei piatti più popolari nel 2025 su Deliveroo

Crea la tua Piadina, La Piadineria, Bologna

N°3 Smash Brown Menù, Smash Tag, Roma

Ravioli manzo alla griglia, Kungfu Bao, Milano

5 Hot Wings, KFC, Roma

Pizza Provola, Berberè Pizzeria, Milano

Componi il tuo pokè medio, Poke Bowl and Bar, Cagliari

New York Smash Burger, Old Wild West, Firenze

Poke Bowl Large, PokeGo, Parma

Riso saltato alla cantonese, Antica Cina, Milano

Pizzette, Lisandri, Milano

La piadina mette tutti d’accordo : veloce, facile da mangiare, genuina, personalizzabile. L’opzione “Crea la tua piadina” de La Piadineria lascia infatti ampio spazio alla creatività dei clienti, consentendo non solo di abbinare gli ingredienti secondo il proprio gusto ma anche di scegliere l’impasto tra diverse opzioni. Una storia quella de La Piadineria partita da lontano, quando nel 1994 due ragazzi aprirono il primo locale a Brescia preparando piadine e rotoli sulla base della ricetta di una zia romagnola. Trent’anni dopo la catena è presente in più di 80 città italiane e dopo tre anni consecutivi nella Top 10 italiana di “Deliveroo 100” arriva al primo gradino del podio con i suoi tre punti vendita a Bologna.

Al secondo posto Smash Tag , con il suo cavallo di battaglia: hamburger “smashato” con formaggio americano, bacon croccante, glassa segreta e una salsa affumicata. Pionieri dello smash burger in Italia , Smash Tag a Roma ha tre locali e due store dedicati solo al delivery, dove realizza panini di eccellenza grazie alla qualità della carne e salse studiate per ogni occasione. Come si dice però? La differenza negli hamburger la fa il pane? Per conservare sapore e croccantezza la scelta è caduta su una ricetta americana a base di farina di patate.

Per Kungfu Bao , terzo in classifica con i ravioli di manzo alla griglia, il punto di forza è sicuramente la tradizione , con impasti preparati a mano ogni giorno, seguendo ricette tramandate di generazione in generazione. Unico raviolo cinese presente nella classifica dei 100 piatti più popolari su Deliveroo nel 2025, Kungfu Bao oltre ad essere terzo in Italia arriva undicesimo nel ranking globale. Partiti dal ristorante di Via Monza, ora sono in totale quattro i punti vendita a Milano, uno dei quali pensato esclusivamente per il delivery.