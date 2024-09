Demenza, dieta ricca di flavonoidi ne riduce il rischio. Cosa mangiare

Una dieta ricca di flavonoidi potrebbe essere la chiave per prevenire la demenza, una condizione neurologica debilitante che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Secondo un recente studio, il consumo quotidiano di alimenti ad alto contenuto di flavonoidi potrebbe ridurre il rischio di sviluppare demenza del 28%, specialmente per chi è predisposto geneticamente o soffre di altri fattori di rischio.

I flavonoidi sono composti naturali presenti in vari alimenti vegetali come frutta, verdura, tè e vino rosso. Questi antiossidanti non solo aiutano a combattere l’infiammazione e migliorare la salute cardiovascolare, ma sembrano avere un ruolo protettivo anche contro il declino cognitivo. Questo studio, pubblicato su JAMA Network Open, ha evidenziato che l’assunzione regolare di alimenti ricchi di flavonoidi potrebbe rappresentare una strategia di prevenzione per mantenere il cervello in salute, in particolare nelle persone a rischio.

Il ruolo dei flavonoidi nella salute del cervello

I flavonoidi sono composti bioattivi che agiscono come potenti antiossidanti, proteggendo le cellule dai danni ossidativi. Sono studiati per i loro effetti positivi sulla salute cardiovascolare e metabolica, ma l’interesse per il loro ruolo nella prevenzione delle malattie neurodegenerative è cresciuto negli ultimi anni. Con l’aumento della popolazione anziana, prevenire malattie come la demenza è diventato un obiettivo primario della ricerca medica.

Gli alimenti come i mirtilli, il tè verde e persino il vino rosso sono ricchi di flavonoidi. Questi alimenti sembrano avere un effetto protettivo sul cervello, probabilmente grazie alla loro capacità di ridurre l’infiammazione, migliorare la circolazione sanguigna e favorire la neurogenesi, ossia la creazione di nuove cellule cerebrali. In particolare, le bacche come mirtilli e fragole sono note per essere ricche di antocianine, una sottoclasse di flavonoidi che ha dimostrato di migliorare la memoria e le funzioni cognitive negli studi sugli animali.

Lo studio condotto dalla Queen’s University di Belfast ha coinvolto oltre 122.000 adulti di età compresa tra i 40 e i 70 anni. I partecipanti sono stati seguiti per circa nove anni e sono stati monitorati per il loro consumo di flavonoidi. I risultati hanno mostrato che coloro che consumavano più di sei porzioni giornaliere di alimenti ricchi di flavonoidi avevano un rischio di demenza inferiore del 28% rispetto a chi ne consumava di meno.

Cibi ricchi di flavonoidi per ridurre il rischio di demenza

Tra i cibi più efficaci per ridurre il rischio di demenza figurano le bacche, il tè verde, il tè nero e, in misura minore, il vino rosso. Gli studi hanno indicato che il consumo di almeno due porzioni giornaliere di tè, una mezza porzione di bacche o una porzione moderata di vino rosso è associato a una riduzione significativa del rischio di sviluppare demenza.

I mirtilli, in particolare, sono ricchi di flavonoidi chiamati antocianine, che hanno potenti proprietà antiossidanti. Il tè, sia verde che nero, contiene altri tipi di flavonoidi, come i flavan-3-oli, che sono stati collegati a miglioramenti nelle funzioni cognitive. Anche il vino rosso, grazie al suo contenuto di resveratrolo e tannini, può avere effetti benefici, sebbene il consumo di alcol debba essere limitato e fatto con cautela, a causa degli altri rischi associati all’alcol, come il cancro.

Prevenzione della demenza: alimenti e stili di vita

Non esiste una cura per la demenza, quindi prevenire la sua insorgenza è di fondamentale importanza. Adottare una dieta ricca di flavonoidi è una delle strategie che possono aiutare a ridurre il rischio. Questo è particolarmente vero per le persone che hanno un rischio genetico elevato, come coloro che portano la variante del gene APOE ε4, che è associata a un rischio maggiore di malattia di Alzheimer.

Inoltre, lo studio ha evidenziato che i flavonoidi sembrano essere particolarmente efficaci per coloro che soffrono di condizioni come ipertensione o depressione. Questi fattori di rischio modificabili possono contribuire al declino cognitivo e alla demenza, ma l’inclusione di flavonoidi nella dieta può ridurre significativamente l’impatto di queste condizioni.

Un altro aspetto importante della prevenzione della demenza è lo stile di vita. Oltre a una dieta ricca di flavonoidi, è essenziale mantenere uno stile di vita attivo, con esercizio fisico regolare e una gestione dello stress efficace. La combinazione di una dieta sana e uno stile di vita attivo è probabilmente il miglior approccio per proteggere la salute del cervello a lungo termine.

Limitazioni dello studio

Nonostante i risultati promettenti, ci sono alcune limitazioni nello studio. Uno dei principali problemi è l’uso di dati auto-riportati sull’alimentazione, che potrebbero introdurre delle distorsioni. Inoltre, i partecipanti alla UK Biobank, da cui sono stati raccolti i dati, tendono a essere più sani rispetto alla popolazione generale, il che potrebbe influenzare la generalizzabilità dei risultati.

Un altro punto di discussione è il ruolo dell’alcol, in particolare il vino rosso, nella prevenzione della demenza. Sebbene il vino rosso contenga flavonoidi benefici, il consumo di alcol comporta anche rischi significativi per la salute, come l’aumento del rischio di cancro. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sconsiglia il consumo di alcol come strategia di prevenzione delle malattie. Pertanto, sebbene il vino rosso possa offrire alcuni benefici, è meglio optare per altre fonti di flavonoidi, come il tè e le bacche.

Integrazione di flavonoidi nella dieta

Per chi desidera incorporare più flavonoidi nella propria dieta, la chiave è la varietà. I frutti di bosco come fragole, mirtilli, lamponi e more sono eccellenti fonti di flavonoidi, così come le verdure a foglia verde come spinaci e cavolo. Anche frutta come arance, uva e mele possono contribuire a un apporto giornaliero di flavonoidi.

Anche il tè verde e nero, oltre al cioccolato fondente, possono essere aggiunti alla dieta quotidiana per aumentare l’assunzione di flavonoidi. Tuttavia, è importante ricordare che non esiste una soluzione unica per prevenire la demenza. Integrare flavonoidi è solo una parte di un approccio più ampio che include anche uno stile di vita sano e la gestione di fattori di rischio come l’ipertensione e la depressione.