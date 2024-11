Detersivi, amara scoperta di Altroconsumo: quelli più amati dagli italiani sono proprio quelli da evitare

Sono i nostri validi alleati durante le faccende domestiche e, allo stesso tempo, anche per quel che riguarda la pulizia e l’igiene di ogni parte della casa quanto anche dei nostri capi d’abbigliamento.

Ma c’è sempre qualcosa al quale fare attenzione quando acquistiamo i detersivi poiché alcuni possono essere dannosi, non solo per l’ambiente quanto anche per la nostra stessa salute. Per questo motivo, è necessario riconoscerli.

Come facciamo a sapere quali sono davvero utili e quali, invece, dannosi? Una particolare guida ci aiuta a capire tutti i possibili rischi, specie di 4 detersivi.

Detersivi: quali sono pericolosi?

Avresti mai pensato che i detersivi che, comunemente, usi per lavare i tuoi capi di abbigliamento, oppure per le tue faccende domestiche, in realtà possono essere pericolosi quanto per l’ambiente, quanto per te? Ebbene sì, e per questo motivo bisogna fare attenzione a leggere bene le etichette e ad usarli con moderazione.

A dare maggior scalpore sono i detersivi per la lavatrice, dove più degli altri detersivi, è necessario scegliere quello giusto. Secondo una classifica di Altroconsumo, insieme al gruppo di consumatori francesi “Que Choisir”, sono stati condotti alcuni approfonditi test proprio sulla qualità e sulle caratteristiche di alcuni detersivi per la lavatrice e di come questi, a contatto con i nostri capi di abbigliamento, possono essere o meno dannosi anche per la nostra salute.

Dobbiamo tener presente che, al di là di quanto si pensi, i migliori detersivi per la lavatrice non sono quelli che sempre vengono pubblicizzati. Anzi, di loro si conosce veramente poco, eppure qualitativamente, sono i migliori sul mercato. Secondo proprio lo studio fatto da Altroconsumo, i migliori sono quelli di Carrefour Eco Planet Lavatrice – Mughetto e Lavanda, Winni’s Aleppo e Verbena e Ecoblu Marsiglia. Accanto a loro, però, si affiancano anche quelli di Dexal Classico Monodosi prodotto dall’Eurospin.

Quattro, per la lavatrice, sono da evitare

Come detto, però, esistono anche detersivi peggiori, che andrebbero proprio evitati. Ma quali sono? Partendo dal presupposto che, anche sulle etichette di questi è presente la dicitura del loro essere ipoallergenici e adatti alle pelli sensibili, in realtà così non sono. I peggiori, infatti, sono quelli di Dash Capsules 2 in 1 Ambra & Orchidea. Al suo interno sono presenti troppe fragranze che superano i limiti di sicurezza.

Fanno seguito Lenor Fresh Air Sensitive, che non è per niente ipoallergenico (anche se così è pubblicizzato), perché contiene al suo interno 4 fragranze che, messe insieme, possono provocare allergie alla pelle. C’è, poi, Ariel 3 in 1 Pods Alpine: anche per questo, per chi ha una pelle sensibile, è consigliato il non acquisto, per le troppe fragranze presenti al suo interno.

In ultimo c’è anche Ariel Power Alpine, ed è il detersivo con più criticità anche per quel che riguarda il suo impatto con l’ambiente.

C’è da precisare, però, che queste informazioni afferiscono al mercato francese. Potrebbero esser presenti anche per l’Italia ma, allo stesso tempo, anche differirne. Quindi leggiamo bene le etichette prima di acquistare e facciamo attenzione.