Il diabete 2 è una delle patologie metaboliche più diffuse al mondo e, secondo gli esperti, una delle sfide più importanti non riguarda soltanto i farmaci o le visite mediche, ma le scelte che facciamo ogni giorno a tavola. Spesso si pensa che il problema sia limitato ai dolci, allo zucchero nel caffè o ai dessert, ma la realtà è molto più complessa.

Molte persone che cercano di tenere sotto controllo la glicemia commettono inconsapevolmente alcuni errori alimentari che possono favorire oscillazioni dei livelli di zucchero nel sangue. Si tratta di abitudini apparentemente innocue, spesso considerate salutari, che nel lungo periodo possono rendere più difficile il controllo metabolico.

La buona notizia è che piccoli cambiamenti nelle scelte quotidiane possono fare una differenza significativa.

Saltare i pasti pensando di controllare meglio la glicemia

Uno degli errori più comuni è saltare i pasti, soprattutto la colazione o il pranzo, con l’idea di assumere meno calorie e ridurre l’impatto sullo zucchero nel sangue.

In realtà, rimanere molte ore senza mangiare può favorire una maggiore fame nelle ore successive e portare a consumare porzioni più abbondanti o alimenti ad alto indice glicemico. Inoltre, in alcune persone può aumentare la variabilità glicemica, cioè le oscillazioni dei livelli di glucosio durante la giornata.

Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism ha evidenziato che saltare la colazione può peggiorare la risposta glicemica ai pasti successivi nelle persone con diabete di tipo 2, contribuendo a un minore controllo metabolico.

Affidarsi ai prodotti “senza zuccheri aggiunti”

Molti consumatori scelgono prodotti che riportano in etichetta diciture come “senza zuccheri aggiunti”, convinti che siano automaticamente adatti a chi ha il diabete.

In realtà questi alimenti possono contenere comunque quantità importanti di carboidrati provenienti da farine raffinate, amidi o altri ingredienti che influenzano la glicemia.

Biscotti, cereali per la colazione, snack e barrette apparentemente salutari possono provocare aumenti significativi della glicemia anche in assenza di zucchero aggiunto. Per questo motivo è fondamentale osservare non solo la quantità di zuccheri, ma anche il contenuto totale di carboidrati e la qualità degli ingredienti presenti nel prodotto.

Mangiare troppi carboidrati raffinati

Pane bianco, cracker, grissini, riso raffinato e prodotti da forno industriali sono spesso presenti nella dieta quotidiana.

Il problema non è necessariamente il consumo occasionale di questi alimenti, ma la frequenza con cui vengono scelti rispetto alle alternative integrali. I carboidrati raffinati vengono digeriti più rapidamente e possono determinare aumenti più rapidi della glicemia rispetto agli alimenti ricchi di fibre.

Una revisione pubblicata su The Lancet ha mostrato che una maggiore assunzione di cereali integrali è associata a un minor rischio di diabete di tipo 2 e a un migliore controllo metabolico rispetto a una dieta ricca di cereali raffinati.

Le fibre rallentano infatti l’assorbimento degli zuccheri e contribuiscono a una risposta glicemica più stabile.

Bere calorie senza rendersene conto

Molte persone prestano attenzione al cibo ma dimenticano ciò che bevono. Succhi di frutta, tè freddi confezionati, bevande energetiche, frappè e alcuni smoothie possono contenere quantità elevate di zuccheri rapidamente assimilabili.

Anche quando riportano immagini di frutta fresca o indicazioni che richiamano uno stile di vita salutare, questi prodotti possono favorire picchi glicemici importanti. Il problema è che le calorie liquide tendono a saziare meno rispetto ai cibi solidi e vengono assorbite molto rapidamente.

L’acqua resta la scelta migliore per l’idratazione quotidiana, mentre le bevande zuccherate dovrebbero essere consumate con moderazione, soprattutto in presenza di diabete o prediabete.

Consumare la frutta nel momento sbagliato

La frutta è un alimento prezioso e ricco di nutrienti, ma il modo in cui viene consumata può fare la differenza.

Mangiarla da sola quando si è molto affamati o trasformarla in succhi e centrifugati può determinare una risposta glicemica più rapida rispetto al consumo del frutto intero. Le fibre naturalmente presenti nella frutta aiutano infatti a rallentare l’assorbimento degli zuccheri.

Per molte persone può essere utile consumare la frutta all’interno di uno spuntino bilanciato o a fine pasto, associandola a fonti di proteine o grassi buoni come yogurt naturale o una piccola quantità di frutta secca.

Cenare troppo tardi

Anche l’orario dei pasti può influenzare il metabolismo. Diversi studi hanno evidenziato che consumare pasti molto abbondanti nelle ore serali può essere associato a una gestione meno efficiente della glicemia.

Durante la sera e la notte l’organismo tende infatti a essere meno sensibile all’insulina rispetto alle ore del mattino. Una ricerca pubblicata sulla rivista Diabetes Care ha mostrato che concentrare una quota eccessiva delle calorie giornaliere nella cena può peggiorare il controllo glicemico nelle persone con diabete di tipo 2.

Per questo motivo molti specialisti consigliano di distribuire meglio l’apporto energetico durante la giornata.

Eliminare completamente i grassi

Per anni si è pensato che una dieta poverissima di grassi fosse la scelta ideale per chi soffre di diabete. Oggi sappiamo che non tutti i grassi sono uguali.

L’olio extravergine di oliva, l’avocado, la frutta secca e il pesce azzurro apportano grassi insaturi che possono contribuire a migliorare la qualità complessiva della dieta. Consumati nelle giuste quantità, questi alimenti aiutano ad aumentare il senso di sazietà e possono rallentare l’assorbimento dei carboidrati.

Il problema non è quindi la presenza dei grassi in sé, ma la qualità delle fonti scelte.

Non assumere abbastanza fibre

Le fibre sono tra gli alleati più importanti per il controllo della glicemia, ma spesso vengono consumate in quantità inferiori rispetto a quelle raccomandate. Verdure, legumi, cereali integrali e frutta contribuiscono a rallentare la digestione e l’assorbimento degli zuccheri.

Secondo numerose ricerche scientifiche, un’alimentazione ricca di fibre può migliorare il controllo glicemico e ridurre il rischio cardiovascolare, particolarmente elevato nelle persone con diabete di tipo 2.