Dimagrire in vacanza è possibile: cosa devi (assolutamente) fare per restare in forma sin da subito

Come rimanere in forma durante l’estate: i consigli degli esperti per dimagrire e tornare in forma anche in vacanza.

Uno degli obiettivi che in molti si pongono sin da settembre, è quello di rimettersi subito in carreggiata, dal punto di vista fisico e alimentare, dopo gli ‘eccessi’ dell’estate. Sacrifici anche piuttosto importanti, ma che portano a sfoggiare un fisico perfetto in spiaggia e non solo.

Tuttavia, sarebbe un vero peccato vanificare tutti gli sforzi fatti in una sola settimana o due di ferie. Sicuramente immaginare di essere a dieta anche durante le vacanze è impensabile, allora perché non mettere in pratica dei piccoli trucchetti che possono aiutare a concedersi qualche piacere senza troppi sensi di colpa?

Sicuramente, tra dire e fare c’è di mezzo il mare (per restare in tema), ma vi assicuriamo che non è poi così complicato come sembra e basterà davvero poco per poter tornare dalle vacanze in perfetta forma.

Dimagrire e restare in forma anche in vacanza è possibile: i consigli degli esperti per un fisico da urlo

Agosto è il mese per eccellenza in cui si lascerà andare ai propri desideri. Si andrà in vacanza, si passeranno serate tra amici, divertimento e risate e anche dal punto di vista alimentare ci si concederà qualche piccolo peccato di gola in più. Ma tutto questo, purtroppo, potrebbe avere delle ripercussioni sulla propria salute.

E per quanto la cosa non sia assolutamente un problema, è meglio rimettersi sin da subito in carreggiata per non vanificare tutti i sacrifici fatti durante l’anno. Questo non vuol dire assolutamente essere a dieta ferrea, piuttosto, basterà seguire 3 semplici consigli per restare in forma senza rinunce.

A fare chiarezza sulla questione ci pensano gli esperti del settore, che, attraverso 3 semplici regole, mostrano la strada giusta per rendere l’estate perfetta sotto tutti i punti di vista. Ecco nel dettaglio cosa fare per preservare fisico e peso durante le vacanze:

Praticare sport: l’estate ha la fortuna di poter offrite tantissime tipologie di sport da poter fare all’aperto, in spiaggia e anche in montagna. Bastano anche poche ore al giorno per mantenere corpo e mente sempre in ottimo allenamento; Passeggiare dopo i pasti: cosa c’è di più bello che passeggiare in riva al mare, lasciandosi coccolare dallo scroscio del mare? Un’ottima pratica che permetterà di bruciare anche qualche piccola caloria in eccesso; Andare a ballare: una pratica che permette di unire l’utile al dilettevole. Ci si divertirà e al tempo stesso si perderanno calorie.

Infine, mangiare sano non vuol dire per forza di cose rinunciare al gusto, basterà capire gli abbinamenti giusti per non rinunciare proprio a nulla. In questo modo a settembre, quando le vacanze ormai saranno finite, si sarà già in perfetta forma.