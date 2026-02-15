Non solo Madrid per chi sogna di fare un viaggio culturale in Spagna: questa città è la meta ideale per chi ama l’arte.

La Spagna è una delle nazioni più visitate al mondo perché, oltre al classico binomio sole e mare, è ricca di città in cui trovare arte, cultura e turismo gastronomico che sta conquistando sempre più piede. Oltre alle isole, quando si pensa alla Spagna come meta turistica, le due città principali sulle quali si punta sono Madrid e Barcellona.

Eppure, in tutto il territorio spagnolo, esistono altre città che meritano di essere visitate almeno una volta nella vita. Da nord a sud, infatti, esistono città e piccoli borghi in cui è possibile immergersi nella vita spagnola scoprendo, così, la storia, le tradizioni culturali e gastronomiche che sono diventate famose in tutto il mondo.

Perché visitare Valencia durante una vacanza in Spagna

Tra le città spagnole più belle e affascinanti c’è sicuramente Valencia che offre non solo il mare e il divertimento ma anche tanti luoghi culturali e artistici in cui perdersi. Tra le attrazioni culturali più famose di Valencia c’è sicuramente il Museo de Bellas Artes che è una delle pinacoteche più importanti della Spagna. Ospitato in un antico collegio-seminario, custodisce opere di geni come Velázquez, Goya e il “maestro della luce” locale, Joaquín Sorolla.

Chi, invece, ama l’arte contemporanea e moderna, non può fare a meno di visitare l’IVAM (Institut Valencià d’Art Modern). Tra le mete più importanti di Valencia c’è sicuramente la Lonja de la Seda che è un capolavoro gotico dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Ammirare anche solo la parte esterna vi lascerà una sensazione di grandezza e di stupore per la bellezza.

Valencia è scelta anche come meta del gusto e tra i luoghi in cui è possibile perdersi tra le varie specialità c’è il Mercado Central che è uno dei mercati coperti più grandi d’Europa. La location è un trionfo di arte e bellezza con vetrate colorate e cupole decorate, dove è possibile lasciarsi inebriare dai profumi della frutta fresca e del pesce.

Nel centro storico, invece, è possibile perdersi nel labirinto di vicoli millenari del Barrio del Carmen dove è possibile ammirare meravigliosi murales e scoprire le tante botteghe che rispecchiano lo spirito e la storia della città. Percorrendo, poi, Valencia, ci si imbatte nella Città delle Arti e delle Scienze dove, anche senza entrare, si può passeggiare tra gli esterni vivendo un’esperienza incredibile.

Infine, per gli amanti della natura, un luogo meraviglioso della città è sicuramente il Parco del Turia che è un immenso giardino che, un tempo, era invece il letto di un fiume.