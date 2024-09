Dimezza la bolletta così: il tasto segreto del frigo che ti cambierà la vita

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici che consuma più energia elettrica ma c’è un modo per renderlo più efficiente e dimezzare le bollette, è un tasto segreto che non tutti conoscono.

Che sia incassato o free standing, compatto o extra large, il frigo è protagonista in tutte le nostre cucine. In estate maggiormente, ma anche in inverno, è fondamentale per la conservazione dei cibi a una temperatura bassa che altrimenti deperirebbero in fretta.

Purtroppo l’utilizzo senza soluzione di continuità di questo elettrodomestico fa sì che sia anche altamente energivoro. Però c’è un piccolo trucco che non tutti conoscono che permette di consumare una minora quantità di energia. Ecco di cosa si tratta.

Come dimezzare la bolletta usando la funzione del frigo che quasi tutti ignorano

Scegliere un frigo di nuova generazione, ad alta efficienza e con una classe energetica A permette di abbassare i consumi di energia elettrica in modo rilevante. Certo questi modelli costano un po’ di più degli altri. Ma va detto che in breve tempo la spesa si può ammortizzare grazie proprio alla riduzione dei costi bolletta.

Comprare un frigo nuovo è sempre una spesa, lo sappiamo. Per cui se ancora non avete intenzione di provvedere e per il momento siete convinti di usare ancora quello presente in cucina, almeno cercate di sfruttarlo al meglio. Ad esempio scoprendo il tasto segreto che vi permette di risparmiare.

L’errore che spesso si fa quando si compra un nuovo elettrodomestico è non guardare il manuale delle istruzioni per scoprire le funzionalità e la corretta manutenzione dello stesso. Si tende a dare molte cose per scontate, invece è necessario conoscere tutte le caratteristiche dell’apparecchio in questione per poterlo sfruttare al massimo.

Così capita che si sia all’oscuro del tasto del frigorifero che vi permette di regolare la temperatura interna in relazione al clima esterno. Nei modelli più vecchi si tratta quasi sempre di una piccola manopola che può essere posizionata su valori che vanno da 1 a 7.

Nei modelli di ultima generazione il tutto può essere gestito tramite il display. Molte volte sono talmente intelligenti che ci pensano in autonomia scegliendo da soli il settaggio più opportuno. Ci sono anche quelli che si comandando via app ed è possibile monitorare tutti i consumi. In questo caso il numero che appare corrisponde alla temperatura interna.

Ad ogni modo gli esperti raccomandano di tenere i valori della manopola del vecchio frigo tra 1 e 3 che, sono quelli in condizioni normali (1 sta per la temperatura meno fredda, 7 per la temperatura più fredda).

Così facendo, la temperatura interna del frigo sarà compresa tra i 4 e gli 8 gradi. In estate potrete aumentare il valore e in inverno abbassarlo. Così potrete consumare di meno e risparmiare in bolletta.

Tenete anche presente dove vanno messi gli alimenti all’interno del frigo per conservarli in modo corretto e non rischiare intossicazioni dovute a uno sviluppo di batteri causati dalle basse temperature.