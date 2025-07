Una notizia che ha lasciato in tantissimi senza parole: dopo 50 anni è stata annunciata la chiusura dello storico parco.

Dopo mezzo secolo di divertimento e adrenalina, è stato ufficialmente annunciato che uno degli parchi tematici più iconici della California, California’s Great America, chiuderà definitivamente i battenti.

La notizia ha lasciato senza parole gli appassionati e le famiglie che per generazioni hanno trovato nel parco un punto di riferimento per svago e intrattenimento.

La chiusura di California’s Great America: un’era che volge al termine

Inaugurato nel 1976, il parco di Santa Clara ha rappresentato per oltre 50 anni un simbolo di spensieratezza grazie a un’offerta variegata di attrazioni adatte a tutte le età, combinando atmosfere familiari e montagne russe adrenaliniche. È proprio questa combinazione che ha permesso a California’s Great America di mantenere viva la passione di migliaia di visitatori, diventando un punto di riferimento sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Tuttavia, la società madre, Six Flags Entertainment Corporation, ha recentemente confermato che il parco chiuderà al termine della stagione 2027, salvo improbabili proroghe del contratto di affitto.

Brian Witherow, Chief Financial Officer di Six Flags, ha spiegato che, nonostante la possibilità di estendere il contratto di locazione, tale opzione è ritenuta altamente improbabile: «A meno che non decidiamo di esercitare una delle opzioni per rinnovare il contratto, l’ultimo anno del parco senza estensione sarà la stagione 2027». Questo annuncio arriva in un periodo in cui anche un altro parco Six Flags, Six Flags America di Bowie, Maryland, ha confermato la propria chiusura, prevista per la fine della stagione 2025. La chiusura di queste due strutture pone l’accento su un cambiamento significativo nel panorama dei parchi tematici negli Stati Uniti.

Nel corso degli anni, California’s Great America si è distinto per una selezione di attrazioni che hanno contribuito a definire l’identità del parco. Tra queste spiccano le montagne russe in legno Gold Striker, premiate a livello internazionale, ma anche le innovative RailBlazer e Flight Deck, la celebre coaster invertita. Il parco ha inoltre avuto un ruolo da protagonista come location cinematografica, facendo da sfondo a film di rilievo come Beverly Hills Cop III e Getting Even with Dad, quest’ultimo con Ted Danson. Questi aspetti hanno contribuito a rafforzare il legame emotivo dei visitatori con California’s Great America, trasformandolo in un luogo non solo di divertimento ma anche di memoria collettiva.

Nonostante la notizia della chiusura definitiva sia ormai certa, gli appassionati e i turisti hanno ancora qualche anno per godersi le attrazioni del parco. La conferma di apertura fino alla fine del 2027 offre un’opportunità ultima per visitare questo storico spazio di svago e avventura, che ha accompagnato generazioni di famiglie e fan delle montagne russe. La chiusura di California’s Great America segna quindi la fine di un capitolo importante per la storia degli amusement park statunitensi, lasciando un’eredità fatta di emozioni, ricordi e innovazioni nel mondo del divertimento a tema.