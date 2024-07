Dormire con il ventilatore accesso fa bene alla salute? L’esperto lancia l’allarme

Ventilatore acceso, è davvero un toccasana per la salute? Secondo gli esperti no! Se non si vogliono correre rischi, meglio spegnerlo!

Siamo ormai nel pieno di questa ‘insolita’ estate, che vede ancora una volta un intero paese diviso in due dal punto di vista meteorologico. Una parte dell’Italia devastata dal mal tempo e da precipitazioni anche di carattere temporalesco e l’altra in cui le temperature sono così alte da aver creato una vera e propria emergenza siccità.

Tuttavia, il caldo c’è e si sente e, soprattutto in quelle regioni dove la colonnina del mercurio supera i 38°, si sente la necessità di trovare un po’ di refrigerio specialmente in casa. C’è chi opta per i classici impianti di raffreddamento come condizionatori fissi o portatili. E poi c’è chi magari opta per qualcosa di meno invasivo e dispendioso e sceglie di utilizzare i ventilatori.

Attenzione a come si usa il ventilatore: in questo modo rappresenta un pericolo per la salute

Quando fa caldo e le temperature non si abbassano nemmeno di notte, anche riposare bene può diventare piuttosto difficoltoso. E siccome sappiamo benissimo quanto sia importante cercare di dormire nelle ore notturne, si farà il possibile per cercare di rinfrescare la camera ed è per questo che in molti decidono di tenere acceso il ventilatore per tutta la notte. Ma che impatto può avere quest’azione sulla salute?

Avere tutta la notte il ventilatore acceso, oltre ad avere un impatto in bolletta non indifferente, può rappresentare un vero e proprio pericolo per la salute. Infatti, a differenza dei condizionatori che sono dotati di filtri per catturare sporco e polvere, i ventilatori sono dotati solo di semplici pale, che alla lunga andranno a rimettere in circolo l’aria viziata che c’è nella stanza. E per chi soffre di allergie, di asma o di patologie respiratorie non è di certo salutare.

Inoltre, lasciare acceso il ventilatore per troppe ore di fila, può provocare un surriscaldamento del motore, che, nella peggiore delle ipotesi potrebbe provocare un corto circuito e di conseguenza un incendio. Quindi, se si vogliono evitare rischi anche piuttosto seri, meglio evitare di tenerlo troppo tempo in funzione.

Piuttosto, se si vuole cercare di riposare bene, usare piccoli trucchetti che manterranno la stanza fresca, come ad esempio avere le imposte chiuse nelle ore più calde, usare tende oscuranti, e scegliere biancheria da letto cotono 100%.