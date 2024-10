Dottori analizzano al microscopio una mano appena lavata: sembra pulita ma in realtà nasconde qualcosa

Dottori pubblicano su TikTok un video di un esame al microscopio delle mani appena lavate: sembrano pulite ma in realtà nascondono qualcosa impossibile da vedere a occhio nudo. Riconsidererai il modo in cui ti lavi le mani.

Mani pulite: l’esame al microscopio

Myro Figura e Dana Brems, due dottori, hanno pubblicato un video su TikTok in cui reagiscono all’esame di una mano apparentemente pulita sottoposta al microscopio. Il focus del loro video si concentra su una domanda specifica: “Una mano appena lavata sembra pulita, ma lo è per davvero?”.

Una volta ingrandite le immagini al microscopio, si cominciano a notare moltissime particelle di sporco e minuscole escrescenze, impossibili da vedere a occhio nudo. “Ci possono essere oltre 3mila diversi tipi di germi su questa mano”, afferma uno dei due dottori nel video.

L’importanza di avere le mani ben pulite

Verso la fine del video, i due dottori rimarcano sull’importanza di avere le mani sempre ben pulite: “‘L’igiene delle mani è molto importante. Può aiutare a ridurre del 50% le infezioni”.

Si consiglia, in media, di dedicare almeno 30 secondi allo strofinamento delle mani, soprattutto dopo essere andati in bagno e prima di mangiare. Sull’importanza del tipo di sapone, invece, non ci sono dati specifici che suggeriscono una maggiore efficacia dei saponi antibatterici da banco rispetto al comune sapone nella prevenzione di alcune malattie.