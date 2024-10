Dove costa meno vivere nel mondo: ecco i 5 Paesi (a cui non crederai)

Se vi siete chiesti almeno una volta quali sono i Paesi dove costa meno vivere nel mondo vi diamo una top 5 tutta da scoprire.

Stiliamo una sorta di classifica dei Paesi più economici del mondo, sono questi i luoghi in cui vivere costa di meno e se state pensando di lasciare l’Italia per trasferirvi altrove, potete sceglierne uno tra quelli che vi ispirano di più.

In tutto il mondo ci sono tanti Paesi in cui il costo della vita è basso e si può campare benissimo con pochi euro al mese, certo la qualità dei servizi e la situazione politica e sociale non sono paragonabile a quelli a cui molti sono abituati, ma comunque è interessante sapere che ci sono tante alternative. Quando vorrete fare le valigie definitivamente con un solo biglietto di andata, sapete dove andare!

I Paesi più economici nel mondo dove costa meno vivere

La classifica che riportiamo è stata stilata raccogliendo dati di milioni di utenti dal noto sito internazionale Numbeo. Secondo i dati rilevati che prendono in considerazione diversi parametri, tra cui costo della vita, prezzi medi degli affitti, spesa dei generi alimentari e dei cibi che si possono comprare al ristorante e potere di acquisto in base agli stipendi locali, ecco i risultati.

Tenete presente che, secondo Numbeo, in Italia la spesa media mensile per vivere decentemente è stimata in 1.337 euro. Poi ci sono le città italiane più economiche che è sempre bene tenere a mente.

Iniziamo con il primo posto della classifica dove troviamo il Nepal. Qui si può vivere bene spendendo 390 euro al mese, la moneta la rupia nepalese (€1,00 = 136,70 NPR). La qualità della vita non è però il massimo, le città sono molto inquinate e l’acqua non è potabile.

Al secondo posto della classifica troviamo la Tunisia. Ad Hammamet c’è anche qualcuno che parla l’italiano. Qui si può vivere bene spendendo 480 euro al mese. La moneta ufficiale è invece il dinaro tunisino (€1,00 = 3,25 TND).

Proseguiamo con il terzo posto della classifica dove troviamo la Turchia. Istambul vi attende con le sue bellezze architettoniche e la buona cucina. Qui si può vivere bene spendendo 520 euro al mese. La moneta ufficiale è la lira turca (€1,00 = 15,35 TL).

Al quarto posto della classifica troviamo la Colombia. In Sud America, e a Bogotà, si trasferiscono molti pensionati. Qui si può vivere bene spendendo 560 euro al mese. La moneta locale è il peso colombiano (€1,00 = 4.470,50 COP).

Infine al quinto posto della classifica troviamo la Macedonia del Nord. Non troppo lontano dall’Italia, molti scelgono proprio la capitale Skopje per trasferirsi. Qui si può vivere bene spendendo 560 euro al mese, ma tenete conto che la moneta ufficiale è il dinaro macedone (€1,00 = 61,50 MKD) perché non fa parte dell’Unione Europea.