Un rimedio naturale apprezzato non solo per le sue proprietà calmanti, ma anche per il suo ruolo nel migliorare la qualità del sonno

Gli esperti continuano ad approfondire gli effetti benefici di questa pianta, sottolineando come la sua efficacia sia oggi sostenuta da solide evidenze scientifiche. L’interesse crescente verso rimedi naturali riflette una maggiore attenzione verso pratiche di benessere basate su elementi naturali, sostenuti però da ricerche scientifiche aggiornate.

La capacità di agire sui neurotrasmettitori e di modulare gli ormoni dello stress e del sonno la rende un’opzione sicura e accessibile per chi desidera migliorare il riposo senza ricorrere a farmaci.

Le proprietà per il sonno e la riduzione dello stress

La manzanilla, conosciuta come camomilla, è da sempre utilizzata come infuso dalle nonne, grazie al suo aroma delicato e ai molteplici benefici terapeutici. In particolare, questa bevanda agisce come un rilassante naturale, favorendo l’addormentamento e migliorando la qualità del riposo notturno.

L’efficacia della camomilla è legata alla presenza dell’apigenina, un flavonoide che si lega ai recettori GABA nel cervello. Questi stessi recettori sono il bersaglio di molti farmaci ipnotici, ma l’apigenina agisce in modo naturale, senza causare dipendenza o effetti collaterali. Attraverso questo meccanismo, la manzanilla riduce il tempo necessario per prendere sonno e favorisce un sonno più profondo e rigenerante, anche in casi di insonnia cronica.

Inoltre, l’infusione svolge un ruolo importante nel modulare gli ormoni legati allo stress e al sonno: abbassa i livelli di cortisolo, noto come l’ormone dello stress, e aumenta la produzione di melatonina, l’ormone che regola i ritmi circadiani e facilita il sonno. Questi effetti risultano particolarmente vantaggiosi per adulti anziani, donne nel periodo post-parto e persone soggette a stress o ansia.

Per beneficiare delle proprietà della manzanilla, si consiglia di preparare un’infusione con 2 grammi di fiori secchi, da consumare circa 30 minuti prima di coricarsi. Questa soluzione naturale si propone come una valida alternativa ai farmaci o agli integratori di melatonina, soprattutto nei casi di insonnia lieve o episodica. Tuttavia, il medico sottolinea che, in presenza di disturbi persistenti o gravi, è necessario rivolgersi a un professionista della salute per una valutazione personalizzata.

Va precisato che la manzanilla di cui si parla in ambito fitoterapico è la camomilla, una pianta appartenente alla famiglia delle Asteraceae, originaria di Europa e Asia, oggi coltivata in tutto il mondo come infuso salutare. Non deve essere confusa con la manzanilla, un vino secco tipico della regione di Jerez, in Andalusia, Spagna.