Victoria, l’orsa polare più anziana della Gran Bretagna, è morta a 28 anni nel parco zoologico della Royal Zoological Society of Scotland (RZSS) a Kincraig. Soffriva da tempo di problemi di salute legati all’età, equivalenti a circa 90 anni umani, e i veterinari, dopo un peggioramento delle sue condizioni, hanno deciso di sottoporla a eutanasia per garantirle una fine dignitosa. L’orsa riceveva da mesi cure geriatriche, inclusi farmaci per alleviare i dolori articolari, ma a dicembre era diventato chiaro che la sua qualità di vita stava rapidamente peggiorando.

Nata nel 1996 allo zoo di Rostock, in Germania, Victoria ha avuto una vita straordinaria. Ha dato alla luce Malik nel 2008 allo zoo di Aalborg, in Danimarca, ed è stata trasferita nel Regno Unito nel 2015. Qui, nel 2017, ha segnato un record storico: è diventata madre di Hamish, il primo cucciolo di orso polare nato in Gran Bretagna dopo 25 anni. Nel 2021 è nato il suo secondo figlio, Brodie, con cui condivideva il recinto fino agli ultimi giorni.

Un’eredità per il futuro degli orsi polari

La scomparsa di Victoria ha suscitato un profondo cordoglio tra i membri della RZSS, che hanno celebrato il suo contributo al programma europeo per la conservazione degli orsi polari. In natura, questi animali raramente superano i 15-18 anni, ma in ambienti controllati possono arrivare anche a 30 anni. Victoria rappresentava un caso raro di longevità.

Il figlio Hamish è stato trasferito nel 2020 allo Yorkshire Wildlife Park Resort di Doncaster, dove vive con altri cinque orsi polari. Brodie, invece, è ancora ospite del parco di Kincraig, insieme ai due esemplari adulti Walker (16 anni) e Arktos (17), quest’ultimo padre sia di Hamish che di Brodie. Nel messaggio ufficiale della RZSS si legge: “Victoria lascia un’eredità incredibile attraverso i suoi cuccioli, che giocano un ruolo chiave nel mantenere una popolazione sana e geneticamente diversificata di orsi polari in cura”.