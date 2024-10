È questo il sentiero più pericoloso del mondo: da brividi

Se amate il brivido e l’avventura dovete fare una passeggiata lungo il sentiero più pericoloso del mondo, di certo vi divertirete!

Prima di tutto vi dobbiamo avvertire di una cosa però, perché c’è un dettaglio che non va assolutamente trascurato, e cioè visto che questo luogo è una meta turistica molto ambita, e dato che è soggetta a restrizioni per quanto riguarda l’accesso, occorre che voi prenotiate almeno tre mesi prima. Lo potete fare anche online.

Ed ora andiamo finalmente a scoprire dove si trova questo sentiero più pericoloso del mondo e perché ha una valenza storica di rilievo.

Si trova in Andalusia il sentiero considerato per tanto tempo il più pericoloso del mondo

A voi che amate fare le escursioni nei posti più incredibili di tutto il mondo piacerà l’idea di percorrere il Caminito del Rey, il sentiero che attraversa il suggestivo paesaggio delle Gole del Chorro e che si chiama così perché il re Alfonso XIII lo attraversò per vedere i lavori ultimati della centrale idroelettrica che era stata costruita.

Attraversando il canyon su ponticelli in legno, scale scavate nella roccia e minuscole passerelle sospese, i lavoratori sfidavano la morte camminando in luoghi da brivido. Questo accadeva agli inizi del XX secolo. Poi negli anni il sito fu lasciato in abbandono, tanto che alcuni escursionisti negli anni ’90 morirono perché le condizioni dei camminamenti erano instabili e pericolanti. Per questo è stato battezzato il sentiero più pericoloso del mondo.

Negli ultimi anni il Caminito del Rey è stato ristrutturato e riaperto al pubblico nel 2015, diventando una delle attrazioni turistiche più popolari nella provincia di Málaga e della Spagna tutta.

Il percorso ora sistemato e reso completamente sicuro è lungo circa 7,7 chilometri e si procede in una sola direzione, da nord a sud. Si snoda tra impressionanti pareti rocciose. Chi cammina attraversa passerelle in legno sospese a grandi altezze e ha la possibilità di ammirare panorami mozzafiato oltre a parti del vecchio tracciato originale che non sono attualmente accessibili.

Dove si accede

Il punto di partenza si trova ad Ardales mentre il punto di arrivo è ad Alora. Potete arrivare in queste zone con la vostra auto (anche a noleggio) o con i mezzi che arrivano da Malaga. Ci sono autobus che portano i passeggeri ai vari varchi quindi non vi dovrete preoccupare di questo aspetto.

Anche per quanto riguarda la pericolosità del sito, come detto oramai è tutto messo in sicurezza. E ci sono anche degli addetti che possono aiutarvi in caso di bisogno o di malore. Ad ogni modo passeggiare in questi luoghi è davvero un’esperienza unica per gli amanti della natura e dell’avventura.