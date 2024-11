La Electric Light Orchestra, il gruppo che a partire dai primi anni Settanta ha portato influenze classiche nel rock e nel pop scrivendo brani come “Mr. Blue Sky” e “Evil Woman”, a luglio 2025 suonerà il suo ultimo concerto all’Hyde Park di Londra.

Nati a Birmingham nel 1970 dalle ceneri dei Move, band beat che ebbe un discreto successo nella seconda metà degli anni Sessanta, gli ELO hanno realizzato una serie di album di successo nei due decenni successivi. Tra questi “Discovery” nel 1979 e “Time”, album a tema fantascientifico realizzato nel 1981.

Gli ELO si sono sciolti nel 1986 e riformati di nuovo nel 2014

Il cofondatore Jeff Lynne ha scritto tutto il materiale della band a partire dal 1972. Lynne, negli anni ha visto cambiato diversi componenti: l’unico rimasto fin dalla sua fondazione insieme a lui è il batterista Bev Bevan. Gli Electric Light Orchestra si sono sciolti nel 1986 e riformati nel 2014 proprio con un concerto che si è tenuto ad Hyde Park.

Al fianco di Lynne oggi 76enne c’era Richiard Tandy che si era unito al gruppo come bassista sempre nel 1972 per poi passare alle tastiere. Tandy è morto lo scorso maggio.

Lynne attualmente è impegnato con “l’Over and Out Tour” negli Stati Uniti, scrive la Reuters. Al Times ha detto che Hyde Park, a suo modo di vedere, è il “posto perfetto per fare lo spettacolo finale”.