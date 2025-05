Forse non lo sai, ma ci sono alcuni esami del sangue che possono essere cruciali per verificare al meglio, il tuo stato di salute.

Tenere al proprio benessere è una priorità. Presi come siamo ogni giorno, da mille impegni, non pensiamo a quanto sia importante non trascurare la nostra salute. Se ci si riflette, infatti, essa è il dono più prezioso che abbiamo, e non ha pari.

Quando stiamo bene, possiamo essere molto attivi, trascorrere dei bei momenti, lavorare, pianificare, e realizzare molti dei nostri desideri. La salute ci consente di vivere a pieno questa meravigliosa esperienza, ossia la vita.

Come sappiamo, il nostro corpo è in grado di inviarci segnali che ci fanno capire come ci sentiamo a livello fisico e mentale. Non bisogna ignorare i sintomi che si manifestano, ma eseguire dei controlli, soprattutto nel caso in cui persistano.

Gli esami del sangue sono importanti proprio per scoprire se vi siano particolari problematiche da risolvere. Nello specifico, ci sono delle analisi mirate, che possono avere un ruolo cruciale nel salvare vite. Scopriamo di quali si tratta, in dettaglio.

Esami del sangue, questi possono essere cruciali nel salvarti la vita: quali sono

Tra le analisi mirate che si possono eseguire, c’è quella per verificare i livelli di lipoproteina, come riporta Oggi.

Si tratta di un tipo di colesterolo non buono, che può rivelarsi causa (in caso oltrepassi u 50 mg/dL) di infarti, ictus, trombosi ed è un fattore genetico. Se si tiene sotto controllo questo dato, si può intervenire, anzi, prevenire.

Altro dato da verificare per comprendere il proprio stato di salute, è l’Homa Index. Da qui si comprende se c’è un’insulino-resistenza nel proprio organismo. Nel caso in cui vi sia, è bene ripensare la propria alimentazione, controllando il peso e allenandosi, per evitare il rischio di diabete.

Tra le altre analisi per tutelare il proprio benessere, c’è l’emoglobina glicata, che controlla quanto zucchero, in media, è presente nel sangue negli ultimi mesi. Attenzione perché se il dato si attesta tra 5,7% e 6,4%, si potrebbe avere prediabete.

Controllare anche i livelli di omocisteina è importante, perché se oltrepassano 30 umol/L, può esserci maggior rischio di sviluppare ictus, attacchi di cuore e quant’altro.

Occhio, infine al dato Proteina C Reattiva. Essa è un’analisi fondamentale, perché rileva se vi sono infezioni/infiammazioni nel corpo. Se oltrepassa 3mg/L, si potrebbe avere maggior rischio di sviluppare malattie cardiache, autoimmuni ecc.

Per questo, è bene farsi controllare, soprattutto se non ci si sente bene.