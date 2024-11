Eurospin, altro che Black Friday: batte tutti sul tempo con l’elettrodomestico che tutti sognano

L’elettrodomestico che tutti sognano è in offerta presso l’Eurospin: un vero e proprio Black Friday anticipato.

Anche se mancano diverse settimane all’inizio delle feste natalizie, in tanti – intelligentemente – si stanno già muovendo per approfittare dei prezzi ancora bassi prima dei rialzi. Questi giorni di novembre sono cruciali non solo per il famigerato Black Friday, la grande svendita trasportata dall’oltreoceano, ma anche per fare i regali giusti ad amici e parenti o, perché no, a noi stessi.

E il regalo giusto potrebbe trovarsi nei posti più disparati. Qualche esempio? Prendiamo la nota catena di supermercati Eurospin: i clienti conoscono bene le offerte elettroniche o diverse dai generi alimentari, ma questa volta la catena francese si è decisamente superata.

Da Eurospin l’elettrodomestico che tutti sognano

Come anticipato, Eurospin da anni si diletta in super offerta che spaziano dall’oggettistica di casa fino agli elettrodomestici. In tale ottica, il sito della catena francese mette a disposizione dei clienti non solo un ampio negozio online, ma anche il comodissimo servizio “clicca e ritira”, che dà la possibilità di comprare un prodotto online e di ritirarlo comodamente in un negozio di nostra scelta. Un servizio che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per evitare la corsa agli acquisti pre-natalizia.

Uno degli articoli più in voga del momento, che tutti un po’ desideriamo nelle nostre cucine, è in vendita proprio da Eurospin scontato. Si tratta della friggitrice ad aria Enkho: molto di più di un elettrodomestico, questo strumento permetterà a tutti diventare chef provetti. Non solo: abbatte i tempi e i consumi in cucina, senza rinunciare al gusto, con i suoi 11 programmi che permettono di soddisfare qualsiasi richiesta di cottura.

Perfetta per le famiglie numerose o per chi ama cucinare per gli amici, con la sua capacità di 7,6 litri e una potenza da 2600 Watt garantisce una cottura uniforme e rapida, grazie anche ai due cestelli che permettono due cotture senza mescolarli e con temperatura che può essere impostata dai 60° ai 200° è perfetta per qualsiasi tipo di pietanza.

Ma dunque, quanto costa? La friggitrice ad aria Enkho è in offerta in questi giorni al prezzo di 79 euro, una cifra ben al di sotto della media di questi elettrodomestici con le stesse qualità e servizi. Insomma, che sia per la vostra casa o quella di una persona a cui volete bene, questo regalo vi farà fare una bellissima figura spendendo una cifra accettabile.