La nota catena di supermercati della grande distribuzione lancia un’offerta che sta già conquistando la clientela.

Compri tre e paghi soltanto 5,99 euro. Con questa formula potremmo sintetizzare la super offerta di Eurospin. L’affare del mese insomma. In un momento dove il piatto piange e le tasche degli italiani non fanno salti di gioia offerte come queste possono davvero fare comodo. Le nostre case del resto hanno sempre bisogno di oggetti che, come ben sappiamo, non durano in eterno.

Converrà dunque considerare con attenzione questa offerta proposta dalla catena di discount nata nell’ormai lontano 1993 e presente in vari Paesi europei: Italia, Slovenia, Croazia e Malta. Con questa ultima offerta Eurospin permette di acquistare tre articoli a un prezzo davvero stracciato. Ecco come approfittarne. Ma occorrerà sbrigarsi, vista la disponibilità limitata.

Eurospin lancia l’offerta del mese: 3 articoli a soli 5,99 euro

Chi vuole vivacizzare la propria tavola senza alleggerire troppo il portafoglio potrà sfruttare la convenientissima offerta di Eurospin, che fino a esaurimento scorte mette in vendita a soli 5,99 euro un set di tazza e ciotola componibili, con modelli come panda, scimmia o volpe. Il set è composto da una tazza da una tazza da 336 ml e una ciotola da 540 m, disponibile in diversi modelli e con simpaticissimi motivi.

Bisogna affrettarsi, però: l’offerta è disponibile sino ad esaurimento scorte e sarà valida fino al 9 marzo. Ancora pochi giorni dunque prima che l’offerta scada. Il set di tazza e ciotola è realizzato in ceramica, materiale resistente e durevole. Non per nulla la ceramica è uno dei materiali che trovano più largo impiego nella produzione di stoviglie, essendo in grado di mantenere inalterato il sapore.

Per giunta la ceramica non rilascia sostanza nocive: sicurezza massima dunque per la salute. Ottima anche la capienza della tazza da 336 ml, ideale per concedersi una tazza di caffè, tè o cappuccino (o qualunque altra bevanda) durante la giornata. Invece la ciotola da 540 ml farà al caso di chi vuole regalarsi una porzione di cereali, zuppa, insalata, ma anche per un dessert.

Insomma: l’ideale per una colazione, un pranzo veloce o una cena leggera. Simpatici anche i motivi dei modelli. Come anticipato potremo scegliere tra tre animali: panda, scimmia e volpe. Il panda rappresenta tranquillità e dolcezza: un’ottima scelta per chi ama i motivi giocosi e simpatici. Invece la scimmia abbina divertimento, curiosità e intelligenza, dando un tocco di energia alla tavola.

Infine c’è il design della volpe, da sempre simbolo di eleganza e fascino ma anche di astuzia e mistero. La volpe farà al caso dei palati più raffinati, alla ricerca di un tocco di classe in cucina. Attenzione, però. Non c’è solo la disponibilità limitata a consigliare di muoversi con rapidità. In base al punto vendita i modelli potrebbero subire delle variazioni.