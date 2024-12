Eurospin, sbanca su tutti: altro che bimby, il suo robot da cucina ad un prezzo ridicolo

Un colpaccio, quello di Eurospin. Questo robot da cucina sarà senza dubbio tra i più regalati a Natale. Ecco quanto costa

Eurospin, il celebre discount italiano, torna a far parlare di sé con una promozione che sta facendo il giro dei social e dei volantini: il nuovo robot da cucina è disponibile a un prezzo straordinario. L’offerta arriva proprio in vista delle festività natalizie, quando il tempo in cucina diventa ancora più prezioso.

Sappiamo bene quanto, negli anni, i robot da cucina siano diventati sempre più fondamentali per facilitare la nostra vita e portare sulle nostre tavole piatti prelibati, peraltro preparati in pochi minuti. Il più famoso è, senza dubbio, il Bimby. Ma questo robot di cui parliamo oggi promette molto bene.

Con il Natale alle porte, questo robot da cucina si presenta come un’idea regalo perfetta, sia per chi ama cucinare sia per chi vuole semplificare la preparazione dei pasti quotidiani. Disponibile in tutti i punti vendita Eurospin fino a esaurimento scorte, questo robot da cucina è destinato a diventare un vero bestseller natalizio.

Un robot da cucina in sconto: le caratteristiche

Con uno sconto del 25%, Enkho Chef Robot da cucina viene proposto a soli 149,99 euro, un prezzo che lo rende accessibile a molte famiglie e decisamente competitivo rispetto a dispositivi più blasonati come il Bimby o il robot della Lidl. L’Enkho Chef Robot non è solo un’alternativa economica, ma promette di essere un vero alleato in cucina, grazie alle sue funzionalità avanzate e alla dotazione completa.

Il robot da cucina di Eurospin spicca per la sua potenza di 1200 watt e una gamma di funzioni che lo rendono adatto a preparare qualsiasi piatto, dall’antipasto al dessert. Include:

Bilancia integrata con display LCD per misurazioni precise.

per misurazioni precise. Cestello per la cottura a vapore , frusta a farfalla, lama tritatutto in acciaio inox, caraffa in acciaio inox e misurino.

, frusta a farfalla, lama tritatutto in acciaio inox, caraffa in acciaio inox e misurino. 10 velocità e funzione turbo , con temperature regolabili dai 30 ai 120 gradi.

, con temperature regolabili dai 30 ai 120 gradi. Ricettario incluso con 30 idee culinarie per sfruttare al massimo il dispositivo.

Le dimensioni compatte (35x25x45 cm) lo rendono perfetto per ogni cucina, mentre il design pratico e moderno garantisce facilità d’uso.

Oltre alle caratteristiche tecniche, l’Enkho Chef Robot conquista per la garanzia di tre anni, un valore aggiunto che offre ulteriore sicurezza sull’investimento. La combinazione di precisione, innovazione e prezzo contenuto lo rende una soluzione ideale per chi cerca qualità senza spendere cifre esorbitanti.