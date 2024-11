Eurospin, se nella pizza metti la sua mozzarella fai un figurone: il colosso che la produce è famosissimo

La mozzarella di Eurospin ti sorprenderà e, soprattutto, sorprenderà i tuoi ospiti, ti sveliamo il segreto del perché è così buona.

Quando si tratta di fare la spesa, Eurospin è uno di quei nomi che viene subito in mente se vuoi risparmiare senza rinunciare alla qualità. Ma c’è di più spesso, infatti, dietro i prodotti di Eurospin ci sono veri e propri colossi del mercato, marchi conosciuti che producono anche per la grande distribuzione, ma a prezzi decisamente più abbordabili.

E sì, questo vale anche per uno dei prodotti più amati dagli italiani: la mozzarella. Chi, del resto, non ama la mozzarella? Filante sulla pizza, fresca nell’insalata o protagonista indiscussa della caprese d’estate. E qui arriva la sorpresa quella che trovi sugli scaffali di Eurospin non ha nulla da invidiare a marchi più blasonati.

Chi c’è dietro la mozzarella dell’Eurospin, perché è così buona

La mozzarella di Eurospin, soprattutto quella a marchio Land, è una chicca. Basta aprirla e sentirne il profumo, morbida al punto giusto, con quel sapore che sa di latte fresco, perfetta per qualsiasi ricetta. E non è solo una questione di gusto. Ci sono test indipendenti che confermano che i prodotti di Eurospin, mozzarella inclusa, spesso superano brillantemente le prove di qualità, piazzandosi ai livelli di prodotti più costosi.

Il segreto di questo successo, potremmo dire, sta tutto nelle collaborazioni con aziende che lavorano da anni nel settore alimentare e che hanno una reputazione da difendere. Quindi, anche se il prezzo è contenuto, la qualità non scende mai sotto uno standard elevato. Ed è qui che Eurospin vince ti offre la possibilità di portare in tavola qualcosa di buono senza dover svuotare il portafoglio.

Proprio la mozzarella Land, infatti, è prodotta da uno dei marchi più prestigiosi quando si parla di latticini, il produttore della mozzarella di Eurospin, infatti, è Galbani. Per quanto riguarda, invece, le ciliegine di mozzarella il produttore è Granarolo, anche qui un nome forte che risuona per qualità e affidabilità.

La prossima volta che fai la spesa, dunque, prenditi un momento per guardare meglio le etichette. Scoprirai che molti dei prodotti che hai davanti potrebbero provenire dagli stessi stabilimenti di marchi più noti. Il nostro consiglio di oggi, dunque, può essere solo quello di provare la mozzarella. Non è solo una questione di risparmio, è che ti accorgerai che a volte vale davvero la pena dare fiducia a chi sa come combinare qualità e convenienza. Eurospin, in questo, è un maestro.