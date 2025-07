Un’occasione per chi desidera scoprire una nazione che piace a chiunque ci sia stato. E il bello è che il viaggio lo regala Eurospin!

Un viaggio affascinante e completo, perfetto per chi desidera immergersi nella bellezza e nella storia di questo Paese, senza rinunciare a comfort e organizzazione.

Uno degli elementi che distingue l’offerta di Eurospin Viaggi è la chiarezza e completezza del servizio: il pacchetto include non solo il soggiorno in hotel 4 stelle con colazione, ma anche il volo andata e ritorno da sei aeroporti italiani (Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bologna, Venezia, Firenze e Napoli), i trasferimenti da/per l’aeroporto, tutte le escursioni previste dal programma, una guida parlante italiano per l’intero itinerario, oltre a tasse e assicurazioni obbligatorie.

Il viaggio lo regala Eurospin

L’organizzazione è affidata a un tour operator qualificato, e tutti i dettagli logistici vengono comunicati entro pochi giorni dalla partenza. L’obiettivo è offrire una formula “chiavi in mano”, adatta a chi desidera un viaggio ben organizzato senza doversi occupare di prenotazioni o spostamenti in autonomia. Il tour “Le Meraviglie del Portogallo”, proposto con partenza da diverse città italiane, offre un itinerario classico ma ricco di sorprese, con 7 notti di viaggio tra le tappe più iconiche del Paese.

Il viaggio prende avvio dalla capitale, Lisbona, vibrante e affacciata sull’oceano, per poi proseguire verso il suggestivo Palazzo Reale di Sintra, celebre per la sua architettura fiabesca. Tra le tappe più affascinanti del tour si trovano anche Óbidos, incantevole borgo medievale arroccato su una collina, i maestosi monasteri di Alcobaça e Batalha, e il celebre Santuario di Fatima, meta di pellegrinaggi internazionali.

Non mancano città dalla forte identità culturale come Coimbra, sede di una delle università più antiche d’Europa, e le affascinanti Guimarães e Braga, nel nord del Paese, che regalano scorci pittoreschi e testimonianze storiche di grande valore. A coronamento del viaggio, la vibrante Porto, con la sua tradizione vinicola e le vedute sul fiume Douro.

Il pacchetto proposto comprende:

Volo A/R da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bologna, Venezia, Firenze e Napoli

Trasferimenti da e per l’aeroporto

Soggiorno in hotel 4 stelle con prima colazione inclusa

Pasti selezionati come da programma

Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour

Escursioni previste dal programma

Tasse aeroportuali, assicurazione medico/bagaglio e gestione pratica

La disponibilità è limitata e la conferma del tour avviene entro 48 ore dalla prenotazione.

Non sono inclusi nella quota:

Tassa di soggiorno da saldare in loco

Adeguamento carburante (eventuale, fino a 20 giorni prima della partenza)

Supplemento per voli da Firenze e Venezia (100 € a persona)

Pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco (125 € per adulti, 65 € per bambini 4-8 anni), comprensivo di entrate a musei, monumenti e attrazioni culturali

Mance, extra personali e tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”

Tra gli hotel previsti figurano strutture di ottimo livello come l’Holiday Inn Continental a Lisbona, l’Hotel Santa Maria a Fatima e l’Hotel de Guimaraes, tutte di categoria 4 stelle.