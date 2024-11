Fare le scale per dimagrire, funziona davvero ma solo se lo fai così

Fare le scale è un vero toccasana per la nostra salute e aiuta anche a dimagrire, ma solo se fai in questo modo: ecco come.

Salire e scendere le scale è uno degli esercizi più efficaci, a costo zero e accessibile a tutti. In tutta la sua semplicità infatti offre tantissimi benefici sia per il corpo che per la mente: non si tratta però solo di un modo per dimagrire, ma di un’attività completa che migliora la salute e la forma fisica.

Tra i vantaggi principali c’è il miglioramento del sistema cardiocircolatorio e della capacità polmonare, accompagnato dallo sviluppo di forza, agilità e rapidità. Inoltre, le scale lavorano intensamente su cosce, glutei e polpacci, tonificando e rafforzando la parte inferiore del corpo. Sono anche un ottimo strumento per stabilizzare ginocchia, legamenti e cartilagini, il che le rende ideali in fase di riabilitazione.

Ma i benefici non si fermano qui: fare le scale aiuta a regolare la pressione sanguigna, riduce ansia e stress e brucia un numero elevato di calorie, risultando superiore a molti altri esercizi cardio. Tutto questo però solo se le fai così.

Scale sì, ma solo se segui questa routine: così perdi tantissimo peso

Per prima cosa, è importante fare le scale ogni giorno se possibile: lasciare l’ascensore e preferire le scale per salire a casa, al lavoro o in altri luoghi è già un passo avanti. Una volta consolidata questa abitudine, le scale possono diventare un vero e proprio strumento di fitness. L’ideale sarebbe disporre di scale private, magari in casa o nel condominio, per potersi allenare in autonomia e a qualsiasi orario.

In alternativa, vanno bene anche le scale pubbliche ampie e poco frequentate, perché sono perfette per un allenamento efficace. Il bello dell’allenamento sulle scale poi è che non richiede attrezzature specifiche, è essenziale però indossare scarpe comode e stabili. Prima di iniziare è bene inoltre fare un riscaldamento adeguato e, a fine sessione, una fase defaticante così da evitare contratture e affaticamento.

Per quanto riguarda invece il numero di gradini, in media salire cinque rampe da 10-15 gradini fa bruciare circa 5-12 calorie. Un allenamento di 10-15 minuti può consumare almeno 70 calorie, ma con un ritmo più intenso si possono bruciare fino a 250 calorie in mezz’ora, superando in questo modo e senza tanto stress sia la corsa che la camminata veloce.

Per risultati concreti però, non solo si devono dedicare 30 minuti tre volte a settimana a questa attività, ma è bene anche abbinare le scale a una dieta equilibrata: un’alimentazione sana, varia e leggermente ipocalorica è indispensabile per ottenere e mantenere risultati duraturi nel tempo.