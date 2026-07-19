Negli ultimi anni i farmaci contro l’obesità hanno rivoluzionato il trattamento del sovrappeso. Principi attivi come semaglutide e tirzepatide hanno mostrato risultati che fino a poco tempo fa sembravano difficili da ottenere senza interventi chirurgici: perdite di peso importanti, miglior controllo della glicemia e una riduzione del rischio di alcune complicanze metaboliche.

Eppure, un nuovo studio pubblicato sul British Medical Journal (BMJ) invita a guardare oltre il numero indicato dalla bilancia. Secondo gli autori, infatti, dimagrire grazie ai farmaci non significa automaticamente sentirsi meglio o migliorare la propria qualità della vita.

L’analisi, che ha confrontato decine di medicinali oggi disponibili o in fase di sviluppo, evidenzia un quadro più complesso: alcuni trattamenti sono estremamente efficaci nel favorire la perdita di peso, ma possono essere accompagnati da effetti indesiderati importanti e, nella maggior parte dei casi, non offrono benefici convincenti sulla qualità della vita percepita dai pazienti.

Lo studio ha analizzato quasi 100.000 persone

Per comprendere meglio vantaggi e limiti dei farmaci anti-obesità, i ricercatori hanno realizzato una delle revisioni più ampie mai pubblicate sull’argomento.

Sono stati presi in esame 262 studi clinici randomizzati, che hanno coinvolto 99.791 partecipanti con obesità o sovrappeso. L’età media era di circa 49 anni e il BMI medio pari a 35, valore compatibile con l’obesità.

Gli studiosi hanno confrontato ben 19 diversi farmaci, valutando non soltanto il dimagrimento, ma anche numerosi altri aspetti della salute, tra cui:

composizione corporea;

perdita di massa grassa e massa muscolare;

effetti collaterali;

qualità della vita;

ricoveri;

salute cardiovascolare;

complicanze renali.

L’obiettivo era capire se perdere molti chili coincidesse realmente con un miglioramento complessivo dello stato di salute.

Alcuni farmaci fanno perdere molti più chili di altri

La revisione conferma ciò che ormai diversi studi avevano già evidenziato: non tutti i farmaci producono gli stessi risultati.

Tra quelli più efficaci emerge la tirzepatide, capace di determinare una riduzione media del peso corporeo vicina al 15% dopo circa un anno di trattamento.

Molto vicina si colloca CagriSema, mentre seguono semaglutide orale, orforglipron e semaglutide iniettabile. Anche altri medicinali sperimentali sembrano promettenti, ma gli autori sottolineano che le prove disponibili sono ancora limitate e richiedono ulteriori conferme.

Nel complesso, i dati confermano che oggi esistono farmaci in grado di ottenere risultati impensabili fino a pochi anni fa, soprattutto se associati a modifiche dello stile di vita.

Più dimagrimento significa anche più effetti collaterali

Uno degli aspetti più interessanti emersi dalla revisione riguarda il rapporto tra efficacia e tollerabilità.

I trattamenti che permettono di perdere più peso risultano anche quelli maggiormente associati a effetti indesiderati.

Tra i disturbi segnalati con maggiore frequenza figurano nausea, vomito, diarrea, disturbi gastrointestinali, senso di affaticamento e una maggiore probabilità di interrompere la terapia prima del previsto.

Gli studiosi hanno inoltre osservato un fenomeno che negli ultimi mesi sta ricevendo crescente attenzione: oltre alla massa grassa diminuisce anche una parte della massa magra, cioè muscoli e altri tessuti.

Nel caso della tirzepatide, ad esempio, la riduzione della massa adiposa è risultata molto marcata, ma è stata accompagnata anche da una perdita significativa di massa magra.

Per questo motivo molti specialisti sottolineano l’importanza di associare alle terapie un’alimentazione adeguata, un corretto apporto proteico e un programma di esercizio fisico, in particolare allenamento di forza.

La qualità della vita non migliora sempre

Il dato che ha attirato maggiormente l’attenzione riguarda però la qualità della vita. Secondo la revisione, nella maggior parte degli studi non è stato possibile dimostrare miglioramenti clinicamente rilevanti nel benessere percepito dai pazienti.

Questo non significa che dimagrire non faccia stare meglio, ma suggerisce che la relazione tra perdita di peso e qualità della vita sia molto più complessa.

Il benessere psicologico, infatti, dipende da numerosi fattori: salute generale, presenza di altre patologie, dolore cronico, mobilità, relazioni sociali e aspettative personali. Come spiegano gli autori, perdere peso rappresenta soltanto uno degli elementi che contribuiscono alla salute complessiva.

Alcuni farmaci mostrano benefici sul cuore

Nonostante questi risultati, lo studio evidenzia anche alcune notizie positive. La semaglutide iniettabile è risultata associata a una riduzione del rischio di morte per tutte le cause, infarto e insufficienza cardiaca.

Anche la tirzepatide sembra ridurre il rischio di sviluppare scompenso cardiaco, anche se saranno necessari ulteriori studi per confermare questi dati nel lungo periodo.

Al contrario, la revisione non ha trovato prove solide di una riduzione del rischio di insufficienza renale per la maggior parte dei farmaci analizzati.

Gli esperti ricordano quindi che non tutti i medicinali hanno gli stessi effetti e che ogni principio attivo deve essere valutato singolarmente.

Gli esperti: il peso non può essere l’unico obiettivo

Uno dei messaggi principali dello studio riguarda proprio il modo in cui vengono valutati questi trattamenti. Secondo gli autori, il successo di una terapia non dovrebbe essere misurato esclusivamente dai chili persi.

Andrebbero considerate anche altre variabili fondamentali, come:

il miglioramento della salute cardiovascolare;

la conservazione della massa muscolare;

la tollerabilità della terapia;

la qualità della vita;

la possibilità di mantenere i risultati nel tempo.

Per molti pazienti, infatti, perdere peso rappresenta soltanto una parte del percorso terapeutico.

La scelta della terapia deve essere personalizzata

Gli studiosi insistono su un concetto sempre più centrale nella medicina moderna: non esiste il farmaco migliore per tutti.

La scelta deve tenere conto delle caratteristiche individuali del paziente, della presenza di diabete o malattie cardiovascolari, del rischio di effetti collaterali, dei costi, della disponibilità del trattamento e delle preferenze personali.

Inoltre, i farmaci anti-obesità non sostituiscono le modifiche dello stile di vita.

Gli specialisti ricordano che alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, sonno adeguato e supporto comportamentale restano elementi fondamentali per ottenere risultati duraturi.

Servono studi più lunghi

Gli autori riconoscono anche alcuni limiti della revisione. Molti studi avevano una durata relativamente breve e non consentono di capire cosa accada dopo diversi anni di terapia.

Restano quindi aperte numerose domande: quanto a lungo devono essere assunti questi farmaci? Quali benefici persistono nel tempo? Cosa succede quando vengono sospesi?

Per rispondere saranno necessari nuovi studi con periodi di osservazione più lunghi e una popolazione ancora più ampia.