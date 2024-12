Un antidoto al fentanyl sta salvando vite. Ma non pone fine alla crisi del fentanyl. Donald Trump ha dichiarato guerra al fentanyl, anche se le morti di oppioidi sintetici sono più che raddoppiate sotto la sua amministrazione. Il neo presidente repubblicano ha promesso di perseguire misure dure, tra cui dazi e possibili azioni militari contro i cartelli messicani.

Negli Stati Uniti, il numero di decessi causati dall’uso illegale di fentanyl, una droga 100 volte più potente dell’eroina, sta diminuendo, poiché le comunità inondano le strade con naloxone, un potente farmaco anti-overdose. Ma dietro le buone notizie, gli oppioidi mortali restano diffusi e gli utilizzatori segnalano effetti strazianti derivanti dall’uso di questo antidoto.

Ma il fentanyl non è un problema che riguarda solo gli Stati Uniti. Se ne comincia a avvertire l’effetto anche in Italia, avverte Andrea Lavazza su Avvenire.

Fentanyl arrivato in Italia

La sostanza, si legge su Sanità Informazione, si sta infatti diffondendo anche nelle piazze di spaccio europee e italiane, tant’è che nel nostro Paese è scattata l’allerta di terzo grado, con un piano nazionale di monitoraggio avviato il 12 marzo scorso per prevenire intossicazioni e decessi.

Il numero e la varietà di sostanze stupefacenti vendute illegalmente continuano ad aumentare a livello globale. Accanto alle droghe tradizionali emergono costantemente nuove sostanze psicoattive, responsabili di migliaia di vittime in tutto il mondo. Queste sostanze generano forme di dipendenza e tossicità difficili da trattare, talvolta impossibili da curare. Tra le più pericolose figura proprio il Fentanyl.

Un oppioide sintetico

Si tratta di un oppioide sintetico estremamente potente, utilizzato in Italia per scopi medici come anestetico e nella terapia del dolore oncologico, ma diffuso anche illegalmente come droga, spesso come agente di taglio dell’eroina. È circa 100 volte più potente e tossico della morfina, con analoghi ancora più potenti disponibili sul mercato nero. Prodotto in laboratori illegali, il fentanyl è economico ma altamente pericoloso, poiché il suo legame ai recettori cerebrali rende difficile invertire un’overdose con naloxone. Viene definito “droga degli zombie” quando viene preparato con Xilazina, una sostanza veterinaria che causa gravi lesioni cutanee.

Il bilancio delle vittime negli Stati Uniti per il fentanyl illegale, un farmaco 50 volte più potente dell’eroina, sta calando mentre le comunità inondano le strade con il naloxone, un potente farmaco anti-overdose. Ma dietro le buone notizie, gli oppioidi mortali continuano a diffondersi e gli utilizzatori segnalano effetti strazianti dall’antidoto, scrivono Maurice Tamman e Shannon Stapleton di Reuters.

Le morti per il fentanyl e altri oppioidi sintetici stanno calando per la prima volta da quando le droghe hanno iniziato a inondare le strade americane un decennio fa. Utilizzatori e polizia attribuiscono il merito a un altro farmaco che sta inondando gli Stati Uniti: l’antidoto per l’overdose, il naloxone.

Un’overdose di fentanyl uccide causando insufficienza respiratoria. Il naloxone agisce spingendo le molecole di fentanyl fuori dai recettori degli oppioidi del cervello e quindi bloccando qualsiasi ulteriore fentanyl dall’attaccarsi ai recettori.

Il risultato è immediato: l’utente inizia a respirare e si riprende. Ma subentra anche il rovescio della medaglia: per chi è dipendente dagli oppioidi, il desiderio ricomincia. La polizia afferma che le vittime di overdose rianimate a volte reagiscono agitando violentemente braccia e gambe. Altri vomitano in modo incontrollabile.

Un tossicodipendente afferma che il naloxone, il medicinale spray nasale salvavita, lo ha salvato dopo un’overdose, ben 20 volte negli ultimi anni.

Molti ricercatori di narcotici affermano che la diffusa disponibilità di naloxone sembra essere il fattore principale del forte calo dei decessi per overdose sintetica lo scorso anno. Nei 12 mesi fino a luglio 2024, i decessi sono diminuiti del 22% negli Stati Uniti e del 34% in Ohio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati più recenti dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. A livello nazionale, sono morte circa 17.500 persone in meno rispetto all’anno precedente. Il calo coincide con la decisione della Food and Drug Administration degli Stati Uniti nel marzo 2023 di consentire la vendita di naloxone senza prescrizione medica.

Il dott. Rahul Gupta, direttore dell’Ufficio per la politica nazionale di controllo della droga della Casa Bianca, afferma che uno sforzo federale per portare il naloxone e altri trattamenti per la dipendenza nelle comunità sta guidando il costante calo dei decessi per overdose. Le azioni penali contro i fornitori di fentanyl e i produttori degli ingredienti del farmaco hanno interrotto l’intera catena di fornitura, aggiunge, con conseguente riduzione della potenza del fentanyl nelle strade.

Tuttavia, il conteggio dei decessi rimane elevato. Come ha documentato Reuters, il fentanyl illegale, sintetizzato da ingredienti chimici cinesi introdotti di contrabbando negli Stati Uniti e in Messico, rimane economico e abbondante. A Columbus, costa 10 $ a dose.

Ma sta diventando sempre più difficile spezzare la morsa del fentanyl in America.

Si prevede che tra 50.000 e 60.000 americani moriranno quest’anno per overdose di oppioidi sintetici, la maggior parte per assunzione di fentanyl o farmaci strettamente correlati. Ciò rappresenterebbe un aumento di circa sei volte rispetto al 2015, l’anno prima che iniziasse la crisi del fentanyl. Da allora, gli Stati Uniti si stanno avvicinando a circa 450.000 decessi per oppioidi sintetici.

Mentre il naloxone salva vite, il numero di tossicodipendenti sta aumentando.

Oltre al naloxone, i ricercatori citano altri due possibili fattori alla base del calo del numero di vittime. I distributori di stupefacenti illeciti stanno aggiungendo sempre più “tranq”, tranquillanti veterinari, al fentanyl che vendono. Il motivo per cui lo fanno non è chiaro. Ma il tranq è meno mortale del fentanyl. Fornisce anche un effetto più duraturo, ritardando potenzialmente l’insorgenza dell’astinenza da fentanyl e il desiderio di un’altra dose. Meno volte gli utenti assumono fentanyl, minori sono le possibilità di overdose. Alcuni ricercatori ritengono che il tranq possa essere un fattore tanto importante quanto il naloxone nel calo del numero di vittime.

Documentarsi, commenta Andrea Lavazza, è facile: sono disponibili anche in Italia due avvincenti e insieme drammatiche serie tv Dopesick e Painkiller, un film Pain Hustlers e due documentati volumi Pain Killer e L’impero del dolore (Mondadori). Che il nuovo presidente Trump voglia impegnarsi per limitare la disponibilità dell’oppioide antidolorifico che facilmente induce dipendenza e porta spesso alla morte è certamente lodevole. Le origini del problema sono però endogene, come si può capire dalle storie raccontate nelle opere citate sopra. Sono in maggioranza i dimenticati dalla politica e dalle élite a essere le prede della cosiddetta droga degli zombie. Non c’è nulla della controcultura giovanile o della volontà di sperimentare nuove dimensioni nell’epidemia di fentanyl, piuttosto la povertà e la disperazione di chi non riesce a integrarsi in un contesto individualistico e competitivo, dove i perdenti sono considerati più colpevoli per la propria sorte che meritevoli di sostegno.

La promessa di Donald Trump di imporre nuovi dazi a Pechino, aggiunge la AdnKronos, ha un chiaro obiettivo: ridurre l’afflusso negli Stati Uniti del fentanyl, il potente oppioide sintetico che uccide ogni anno decine di migliaia di americani. La Cina è la principale fonte di sostanze chimiche utilizzate per produrre ‘la droga degli zombie’, mentre gran parte del flusso verso gli Stati Uniti proviene dai cartelli della droga in Messico che mescolano i precursori e contrabbandano il prodotto finito oltre confine.

La cooperazione tra Washington e Pechino sul fentanyl, sottolinea il ‘New York Times’, è stata tra le note liete nei rapporti diplomatici tra i due Paesi durante l’amministrazione Biden. Lo scorso anno, i colloqui positivi Biden-Xi a San Francisco avevano convinto il governo cinese ad ampliare l’elenco dei precursori chimici utilizzati per produrre il farmaco, imponendo una maggiore supervisione. La mossa è stato un raro esempio di cooperazione da parte della Cina, che è altrimenti solita fare ostruzionismo a Washington su questioni come il controllo degli armamenti nucleari, il sostegno alla Russia e i diritti umani.

Tuttavia, per gli esperti rimane ancora molto da fare per fermare la ‘piaga’ fentanyl. I produttori cinesi degli ingredienti dell’oppioide, che sono anche usati per produrre farmaci legali, possono aggirare le leggi sviluppando nuovi precursori chimici incontrollati. Alcuni analisti, citati dal quotidiano americano, sono preoccupati che i dazi minacciati da Trump possano peggiorare la situazione. “Un’imposizione di tariffe non farà nulla per quanto riguarda il flusso di fentanyl – ha affermato Vanda Felbab-Brown, ricercatrice presso la Brookings Institution ed esperta di politica globale sulla droga – In effetti, potrebbe minare la cooperazione antidroga che gli Stati Uniti e la Cina hanno intrapreso nel 2024”.

Il governo cinese prova spesso ad usare la questione del fentanyl per fare leva sugli Stati Uniti, cooperando solo con la promessa di ricevere qualcosa in cambio. Per riprendere i colloqui sugli stupefacenti dopo l’incontro tra Biden e Xi in California, Washington ha accettato la richiesta di Pechino di revocare le sanzioni su un istituto forense gestito dal ministero della Pubblica Sicurezza cinese. L’istituto era stato inserito in una lista nera commerciale nel 2020 perché collegato ad abusi contro la minoranza uigura. L’amministrazione Biden aveva giustificato la mossa spiegando che la Cina aveva chiuso alcune aziende che esportavano precursori del fentanyl e chiuso i loro conti bancari.

Pechino, che nella sua narrazione ufficiale si definisce ‘vittima della droga’ e ha spesso incolpato il malgoverno statunitense per la crisi del fentanyl, si era già dimostrato in passato disponibile a collaborare sulla questione con la precedente amministrazione Trump. Nel 2019, la Cina introdusse un divieto del farmaco, portando il tycoon a ringraziare Xi per il “meraviglioso gesto umanitario”. Da quel momento gli agenti delle forze dell’ordine cinesi e americani iniziarono a coordinare gli sforzi per catturare i trafficanti. Tuttavia, le tensioni sulla tecnologia e sul commercio, e l’abbattimento di un pallone di sorveglianza cinese sugli Stati Uniti, posero presto fine alla cooperazione.

Completa il quadro Reuters, informando che un gruppo di famiglie i cui cari sono morti per overdose di fentanyl ha presentato una petizione all’ufficio degli Stati Uniti. La rappresentante commerciale Katherine Tai giovedì, ha richiesto un’indagine sul presunto ruolo della Cina nell’alimentare la crisi degli oppioidi sintetici degli Stati Uniti.

La petizione è stata presentata ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974, uno statuto che consente agli Stati Uniti di imporre sanzioni ai paesi stranieri che violano gli accordi commerciali o danneggiano il commercio statunitense. Le famiglie stanno cercando contromisure commerciali che includano tariffe di almeno 50 miliardi di dollari.

La Cina è il principale produttore chimico al mondo. La petizione sostiene che il governo cinese non è riuscito a reprimere le esportazioni di precursori utilizzati dai trafficanti per produrre fentanyl illeciti, inazione che è costata agli Stati Uniti trilioni di dollari in perdita di produttività, costi sanitari più elevati, aumento della spesa per le forze dell’ordine e perdita di vite umane a causa di overdose fatali del farmaco sintetico.

Un’analisi del 2022 del Comitato economico congiunto del Congresso ha stimato che la crisi degli oppioidi è costata agli Stati Uniti quasi 1,5 trilioni di dollari nel 2020.