Forno incrostato, la tua salute è a rischio: il rimedio ‘impensabile’ per farlo uscire come nuovo

Forno sporco ed incrostato? Basta detergenti troppo aggressivi, da oggi basterà questo insolito oggetto per averlo come nuovo.

Con il tempo abbiamo imparato quanto sia importante eseguire periodicamente una pulizia approfondita di ogni elettrodomestico che abbiamo in casa. Una manutenzione regolare, infatti, non solo garantisce una buona durata dell’apparecchio, ma permette anche di minimizzare i costi in bolletta, pur ottenendo il massimo della resa.

Il forno domestico, ad esempio, è proprio uno fra i grandi elettrodomestici più utilizzati in casa che ha bisogno di essere pulito più di frequente. Infatti, è proprio al suo interno che si andrà ad accumulare una grandissima quantità di sporco e grasso, che alla lunga possono essere terreno fertile per la proliferazione di germi, batteri e anche cattivi odori.

Fortunatamente, eliminare il problema non è complicato, tuttavia, sarà necessario agire con tempestività per evitare che questo diventi più ostinato da mandare via. Basterà davvero poco e l’utilizzo dei prodotti giusti per risolvere questo fastidioso imprevisto.

In bagno c’è un oggetto perfetto per pulire il forno incrostato: nessuno lo usa, ma è davvero geniale

Ritrovarsi con un forno particolarmente incrostato non è affatto una buona idea, non solo perché può rappresentare un pericolo per la sua durata, ma soprattutto perché uno sporco accumulato in quantità smisurata potrebbe anche contaminare ciò che si andrà a cuocere al suo interno.

Ecco perché sarà importante agire nei tempi e nei modi giusti. Questa volta però, non si andrà ad utilizzare alcun prodotto chimico, bensì un oggetto che tutti abbiamo in casa e che questa volta sarà perfetto per rimuovere anche le incrostazioni più ostinate: la pietra pomice.

La pietra pomice è tra quelli oggetti per la cura della persona che soprattutto le donne usano in grande quantità. Grazie alla sua naturale composizione, che la rende piuttosto abrasiva, riesce ad eliminare calli e duroni, rendendo la pelle dei piedi liscia e morbida.

E sarà proprio questo stesso principio a renderla perfetta per eliminare le incrostazioni dal forno. Basterà semplicemente bagnare la pietra pomice, per renderla meno dura e aggressiva e strofinarla delicatamente sullo sporco. Pochissime mosse e il forno tornerà come nuovo.

In caso di sporco più ostinato, si potrà leggermente riscaldare il forno per qualche minuto e dopo averlo spento si seguirà lo stesso procedimento descritto in precedenza. In questo modo, anche le macchie più difficili riusciranno a venire via senza troppa fatica.