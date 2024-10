Francis, il gatto che sembra un cucciolo anche se ha 14 anni

Francis è un gatto che ha sempre sembrato più piccolo della sua età. La sua storia inizia quando, a poche settimane di vita, alcuni operai lo trovano solo e spaventato all’interno di una casa in costruzione. Questo incontro fortuito ha segnato l’inizio di una nuova vita per Francis, che è stato salvato e portato in una famiglia amorevole. Tuttavia, nonostante il calore e le cure che ha ricevuto, Francis non ha mai proseguito il suo naturale percorso di crescita.

Un mistero genetico

Oggi, all’età di 14 anni, Francis ha ancora l’aspetto di un cucciolo. Dopo vari controlli clinici, il veterinario di fiducia della famiglia ha scoperto che la causa di questa condizione è un’anomalia genetica simile al nanismo. Questa condizione, sebbene rara nei gatti, non pregiudica la vita e lo stato di salute di Francis. Nonostante le sue dimensioni ridotte, il “minigatto” vive una vita piena e felice, senza soffrire di problematiche fisiche legate alla sua condizione.

Celebrità sui social

Le dimensioni di Francis non solo lo hanno reso speciale, ma sono anche diventate la chiave della sua popolarità. Sui social media, il suo profilo vanta oltre centomila follower e milioni di like. Francis, spesso immortalato con la sua amica Maggie, una gatta con cui condivide avventure e momenti quotidiani, ha catturato il cuore di molti utenti. La sua capacità di apparire sempre come un micetto di pochi mesi ha affascinato gli internauti, rendendolo una vera e propria celebrità nel mondo virtuale.