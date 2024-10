Francobollo dedicato alla radio televisione in Italia: la prima trasmissione televisiva, nel 70° anniversario

Il francobollo dedicato alla prima trasmissione televisiva in Italia

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso in queste ore un francobollo dedicato alla prima trasmissione televisiva italiana, avvenuta 70 anni fa. Lo comunica Poste Italiane. Il francobollo di oggi 1° ottobre 2024, dedicato alla radio televisione in Italia, è un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica le Eccellenze italiane dello spettacolo.

Caratteristiche del francobollo

La vignetta raffigura la sigla di apertura delle trasmissioni Tv Rai che mostra, sullo sfondo del cielo, un traliccio dove convergono alcune onde radiotelevisive; suggella la composizione un riquadro blu in cui si incastonano le lettere “T” e “V”, acronimo di televisione. Il francobollo prende spunto da grafiche d’epoca del designer e pubblicitario italiano Erberto Carboni. In alto, a sinistra, è riprodotto il logo realizzato dalla Rai per celebrare l’anniversario dei 100 anni della prima trasmissione radiofonica e i 70 anni della prima trasmissione televisiva. Completano il francobollo le legende “70 ANNI DI TELEVISIONE” e “RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”, pari a 1.25€.

Tutto quello che c’è da sapere sul francobollo

Tiratura: duecentomila quattro esemplari per ogni francobollo.

Bozzetto a cura di Rai Direzione Comunicazione e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Indicazione tariffaria: B

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Colori: tre; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.ù

Grammatura: 90 g/mq.

Supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).

Formato carta e formato stampa: 48 x 40 mm.; formato tracciatura: 54 x 47 mm.; dentellatura: 9, effettuata con fustellatura.

Caratteristiche del foglio: ventotto esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

Dove trovare l’annullo e i prodotti filatelici

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso Spazio filatelia Torino. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.