Una rivelazione clamorosa è destinata a scuotere il mondo della musica e dello spettacolo: secondo quanto riportato dal Daily Express, Freddie Mercury, leggendario frontman dei Queen, avrebbe avuto una figlia segreta. La notizia è contenuta nel libro di prossima uscita “Love, Freddie”, scritto dalla giornalista e biografa Lesley-Ann Jones. Secondo quanto emerso, la figlia sarebbe nata nel 1976 da una relazione riservata con la moglie di un caro amico del cantante. Mercury avrebbe mantenuto il segreto per proteggere la privacy della bambina, nota oggi solo con l’iniziale B, e della sua famiglia.

Solo una ristretta cerchia di persone era a conoscenza della verità: i genitori di Freddie, sua sorella, i membri della band Queen e la sua storica compagna Mary Austin. Nessuno ne ha mai parlato pubblicamente. Il legame tra Mercury e la figlia, descritto come profondo e affettuoso, è stato custodito con grande discrezione per oltre quattro decenni.

Una testimonianza commovente e un’eredità personale

Oggi, a 48 anni, B lavora nel settore medico e vive in Europa. In una toccante lettera riportata integralmente nel libro, racconta del loro legame: “Mi adorava, era devoto a me. Mi ha sempre protetta, amandomi come un bene prezioso”. Nonostante sia stata cresciuta da un’altra famiglia, ha sempre saputo chi fosse il suo vero padre. Mercury le telefonava ogni giorno, anche durante i tour, e le aveva riservato una stanza tutta sua.

Freddie le lasciò anche un’eredità privata di grande valore affettivo: 17 volumi dei suoi diari personali, che finora erano rimasti segreti. Questi scritti rappresentano il cuore del libro e offrono uno sguardo intimo su un lato inedito del cantante, padre amorevole ma discreto. Con questa rivelazione, il mito di Freddie Mercury si arricchisce di una nuova dimensione, personale e profondamente umana.