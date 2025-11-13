“Frida Opera Musical”, spettacolo dedicato a Frida Kahlo, al Teatro Brancaccio di Roma dal 13 al 23 novembre.

Frida Kahlo, icona del femminismo e dell’anticonformismo e che riuscì a trasformare la sofferenza fisica in espressione artistica fortemente autobiografica, è stata protagonista di diversi film, sia documentari che biografie, oltre che di rappresentazioni teatrali.

Lo spettacolo “Frida Opera Musical”, in scena al Teatro Brancaccio di Roma, vuole farci viaggiare nella vita e nelle opere di Frida Kahlo.

Frida Kahlo e Diego Rivera

Una vita, vissuta dall’artista tra il 1907 e il 1954- per gran parte nel periodo della post-rivoluzione messicana del 1910- segnata da malattie e da un grave incidente d’autobus che le causò dolori per tutta la vita, e dall’amore burrascoso e passionale per Diego Rivera, artista famoso a sua volta, il marito da cui divorziò dopo circa 10 anni di matrimonio.

La relazione tra Frida e Diego è il nucleo pulsante della narrazione: un amore smisurato, radicale, imperfetto, che si fa alleanza e scontro, passione e ideologia, un legame che attraversa infedeltà, successi e rivoluzioni personali e collettive.

Il Messico è la cornice dell’opera

Cornice dell’opera è il Messico: il Paese post-rivoluzionario, tra fermenti ideologici, arte murale, influenze europee e figure chiave come Zapata, Trotsky, Breton, Tina Modotti, solo per citarne alcune; il Messico dalle radici azteche; il Messico colorato, allegro e dissacrante della Catrina, lo scheletro elegante simbolo messicano della morte davanti alla quale siamo tutti uguali e protagonista dell’immaginario e della cultura popolare, in un viaggio corale nel cuore di un’epoca segnata dal desiderio di cambiamento, in cui Frida vive con sfrontata autenticità.

“Frida Opera Musical”, scritto da Andrea Ortis e Gianmario Pagano, per la regia di Andrea Ortis, è stato realizzato in collaborazione con il Museo Frida Kahlo “Casa Azul” e il Museo Diego Rivera Anahuacalli di Città del Messico e con il Patrocinio dell’Ambasciata del Messico in Italia. E’ una produzione Mic International Company.

Nel musical, Frida Kahlo è interpretata da Federica Butera; Andrea Ortis è Diego Rivera; nel ruolo della Catrina è invece Drusilla Foer

Il musical è occasione per raccontare l’artista Kahlo agli italiani

“Frida Kahlo non è solo una delle più grandi artiste del Messico, ma un simbolo universale di libertà, coraggio e autenticità. – Ha detto l’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos García de Alba: Questo musical rappresenta un’occasione unica per raccontare al pubblico italiano – con emozione, musica e immagini – la storia di una donna straordinaria, profondamente legata all’anima e alla cultura del nostro Paese. Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che porta il cuore del Messico sui palcoscenici italiani.”

La vita e l’arte di Frida Kahlo è fonte di ispirazione nel mondo

“Frida Kahlo è una delle artiste più influenti del XX secolo. – Ha detto Perla Labarthe, Direttrice del Museo Frida Kahlo- La sua vita, la sua arte e la sua creatività continuano a ispirare le nuove generazioni in tutto il mondo. A Casa Azul, celebriamo il fatto che produzioni come Frida Opera Musical trovino nella sua eredità una fonte di forza creativa. È una testimonianza di come la sua storia continui a vivere, trasformando l’arte, il palcoscenico e il modo in cui comprendiamo la nostra identità”