Da Lidl la friggitrice ad aria con grill incorporato costa pochissimo e consente versatilità. Tutti i dettagli

Negli ultimi anni la friggitrice ad aria è entrata nelle cucine italiane con la discrezione delle rivoluzioni silenziose, cambiando abitudini e ritmi quotidiani. Ha ridotto l’uso dell’olio, attenuato gli odori persistenti, alleggerito quel senso di colpa che accompagna spesso i piatti più golosi. Non è stato soltanto un nuovo elettrodomestico, ma un diverso modo di pensare la preparazione dei cibi, più rapido e pratico.

Ora, però, l’evoluzione compie un passo ulteriore. Quando alla funzione tradizionale si aggiunge anche il grill, lo scenario cambia: dorature più omogenee, superfici croccanti, risultati che si avvicinano a quelli del forno, con tempi più contenuti e consumi ridotti. Per chi deve fare i conti con spazi limitati e desidera un apparecchio capace di sostituirne altri, la prospettiva diventa interessante.

Se poi una proposta di questo tipo compare sugli scaffali di Lidl a un prezzo sorprendentemente accessibile, l’attenzione cresce. Si tratta davvero di uno di quegli affari da cogliere al volo.

Da lunedì 23 febbraio, tra le proposte dedicate a cucina e casa, arriva sugli scaffali Lidl un elettrodomestico destinato a catturare l’attenzione di chi cerca praticità senza rinunciare alla qualità. Si tratta della friggitrice ad aria con funzione grill firmata SilverCrest Kitchen Tools, un apparecchio che unisce tecnologia e versatilità in un unico corpo compatto dalle dimensioni di 40 x 44 x 31 centimetri.

La potenza di 2460 watt garantisce prestazioni elevate e tempi di cottura ridotti, mentre gli 11 programmi preimpostati consentono di spaziare con facilità tra diverse preparazioni, dalle verdure grigliate alle carni, fino a piatti più elaborati. La presenza della funzione grill rappresenta il vero valore aggiunto: permette di ottenere dorature uniformi e superfici croccanti, avvicinando il risultato a quello di una griglia tradizionale, ma con meno fumo, meno odori e un controllo più preciso della temperatura.

La capacità del cestello da 2,5 litri la rende adatta alla cucina quotidiana di una famiglia, senza occupare spazio eccessivo sul piano di lavoro.

Sono inclusi anche accessori utili per ampliare ulteriormente le possibilità di utilizzo, in un’ottica di ottimizzazione degli spazi e dei consumi. Il prezzo, fissato a 99 euro, sorprende per competitività rispetto alle caratteristiche offerte.

È una cifra che rende accessibile una soluzione completa, capace di sostituire più apparecchi e di semplificare la gestione dei pasti. In un periodo in cui si cerca efficienza senza sprechi, questa proposta si candida a diventare una presenza stabile nelle cucine italiane.