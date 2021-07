G20 Global Games: il 27 luglio a Genova l’evento per il lancio del progetto della Compagnia di Sanpaolo

Il 27 luglio il Palazzo Ducale di Genova ospiterà la serata di lancio del progetto G20 Global Games. Durante la quale saranno appositamente allestite sale immersive e proposte attività di gaming esperienziale per presentare il progetto ed i partner che collaborano, accompagnate da cocktail bar e sottofondo musicale.

G20 Global Games: la serata il 27 luglio al Palazzo Ducale di Genova

L’obiettivo della serata è quello di condividere in modo innovativo le prime informazioni sulle tematiche del G20, sollecitare la riflessione sulle conseguenze che il loro esito potrebbe avere a livello globale e locale e valorizzare e promuovere il successivo calendario di eventi.

Come partecipare a G20 Global Games

Per partecipare all’evento, iscriviti su G20 Global Games | 27 luglio | Palazzo Ducale (clubsilencio.it) Per rimanere aggiornati sul progetto segui la pagina Instagram g20globalgames e www.g20globalgames.org.

Con il progetto G20 Global Games, la Fondazione Compagnia di San Paolo propone alla cittadinanza un’occasione per seguire da vicino le decisioni ed i dibattiti intrapresi durante il G20, attraverso un programma di azioni che spazia tra eventi di simulazione del G20, attività di gaming a tema, workshop, laboratori creativi, mostre, incontri e talk che si svilupperanno tra Luglio e Novembre 2021.

La rilevanza planetaria del G20, quest’anno presieduto dall’Italia, ha indotto la Fondazione Compagnia di San Paolo a promuovere il progetto G20 Global Games, ideato e sviluppato nell’ambito della Missione Favorire partecipazione attiva dell’Obiettivo Cultura.

Gli eventi del G20 Global Games

Gli eventi, concepiti per comprenderne funzionamento, temi e un dibattito critico, creare partecipazione su temi economici e politici, sono realizzati con i partner di Torino, Fondazione Polo del ‘900, Rete delle Case del Quartiere, Visionary Days, YouTrend, Club Silencio, i partner di Genova, Palazzo Ducale e Rete Open Vicoli, in collaborazione con IAI – Istituto Affari Internazionali di Roma.

Le attività previste dal programma si ispirano ai 3 macro temi individuati dalla presidenza italiana come priorità per il lavoro del G20 nel 2021, People, Planet e Prosperity. Tutte le azioni sono state co-progettate dai partner nell’ottica di creazione di un unico percorso in cui ogni azione diventa parte integrante del processo di acquisizione della conoscenza, che da una parte rispecchia le esigenze diverse delle comunità locali coinvolte nei due territori, e dall’altra offre gli strumenti e le informazioni complementari per comprendere le dinamiche, le modalità e le tematiche del G20.