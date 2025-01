Il vostro cane potrebbe essere portatore silente di pericolosi batteri della Salmonella resistenti agli antibiotici, mettendo potenzialmente a rischio le loro famiglie umane.

Una ricerca ha scoperto che i cani domestici possono trasportare e diffondere batteri della Salmonella resistenti agli antibiotici anche quando sembrano perfettamente sani, con il 39% dei cani infetti che ospita geni che consentono una diffusione batterica prolungata, rivela Steve Fink su Studyfinds.

La maggior parte dei proprietari di animali domestici, scrive Steve Fink, sa di lavarsi le mani dopo aver maneggiato cibo crudo per animali o dopo aver pulito dopo i loro cani, ma i ricercatori della Pennsylvania State University hanno scoperto una tendenza preoccupante: i cani domestici possono trasportare e diffondere ceppi di Salmonella resistenti ai farmaci anche quando sembrano perfettamente sani.

Per indagare su questa preoccupante possibilità, il team di ricerca ha utilizzato un approccio ingegnoso da detective, aggiunge Fink.

La ricerca sul cane

Hanno prima attinto a una rete esistente di laboratori veterinari che testano regolarmente gli animali per varie malattie. Hanno identificato 87 casi in cui i cani erano risultati positivi alla salmonella tra maggio 2017 e marzo 2023. Non si trattava solo di campioni casuali: provenivano da casi reali in cui i veterinari avevano inviato campioni per i test, indipendentemente dal fatto che i cani mostrassero o meno sintomi.

Gli scienziati hanno quindi fatto qualcosa di simile al confronto delle impronte digitali. Per ogni caso di cane che hanno trovato, hanno cercato in un database nazionale di infezioni da salmonella umana, cercando casi che si sono verificati nelle stesse aree geografiche nello stesso periodo.

Questo database, gestito dai National Institutes of Health, è come una biblioteca di informazioni batteriche raccolte da pazienti in tutto il paese. Attraverso questo processo di confronto, hanno identificato 77 casi umani che potrebbero essere potenzialmente collegati alle infezioni canine.

Analisi del Dna

Il team di ricerca ha quindi utilizzato una tecnologia avanzata di sequenziamento del DNA per analizzare ogni campione batterico. Ciò ha consentito loro non solo di identificare diverse varietà di salmonella, ma anche di determinare quanto fossero strettamente correlati i batteri dei cani a quelli trovati negli esseri umani. Hanno cercato specificamente due cose fondamentali: i geni che rendono i batteri resistenti agli antibiotici e i geni che aiutano i batteri a causare malattie.

Ciò che hanno scoperto è stato illuminante. Tra i campioni di cani, hanno scoperto 82 casi dello stesso tipo di Salmonella che causa comunemente malattie umane. Ancora più preoccupante è stato il fatto che molti di questi ceppi batterici trasportavano geni che li rendevano resistenti a importanti antibiotici, gli stessi medicinali su cui i medici fanno affidamento per curare infezioni gravi.

In particolare, 16 dei casi umani sono stati trovati strettamente correlati a sei diversi ceppi associati ai cani. Sebbene ciò non dimostri definitivamente che le infezioni si siano diffuse dai cani agli esseri umani, è come trovare pezzi di puzzle corrispondenti che suggeriscono una connessione. I ricercatori hanno anche scoperto che il 39% dei campioni di cani conteneva uno speciale gene chiamato shdA, che consente ai batteri di sopravvivere più a lungo nell’intestino del cane. Ciò significa che i cani infetti potrebbero potenzialmente diffondere i batteri attraverso i loro escrementi per lunghi periodi senza sembrare malati.

I batteri hanno mostrato una diversità impressionante, con i ricercatori che hanno identificato 31 diverse varietà solo nei cani. Alcuni tipi comuni trovati sia nei cani che negli esseri umani includevano ceppi noti come Newport, Typhimurium ed Enteritidis, nomi che potrebbero non significare molto per la persona media, ma sono ben noti ai funzionari sanitari per causare malattie umane.