Gli orsi bruni che vivono sugli Appennini sono diventati meno aggressivi nel corso dell’evoluzione per effetto della convivenza con gli umani. Lo dimostra lo studio genetico guidato dall’Università di Ferrara e pubblicato sulla rivista Molecular Biology and Evolution.

Gli orsi bruni marsicani (Ursus arctos marsicanus) costituiscono una popolazione piccola e isolata presente solo nell’Italia centrale, con una lunga storia di vicinanza alle comunità umane. Ricerche precedenti hanno dimostrato che questa popolazione si è differenziata dagli altri orsi bruni europei circa 2.000-3.000 anni fa ed è rimasta completamente isolata fin dall’epoca romana. “Una delle principali cause del declino e dell’isolamento – spiega il primo autore dello studio, Andrea Benazzo – è stata probabilmente la deforestazione associata alla diffusione dell’agricoltura e all’aumento della densità della popolazione umana nell’Italia centrale”.

Per effetto di questo lungo isolamento, oggi gli orsi marsicani presentano caratteristiche uniche: hanno corpi più piccoli, teste e musi peculiari e un comportamento meno aggressivo rispetto alle popolazioni di orsi bruni europei, nordamericani e asiatici. I ricercatori hanno cercato di scoprire il perché indagando nel Dna di questi animali. Nello specifico, hanno generato un genoma di riferimento di alta qualità a livello cromosomico per l’orso bruno appenninico e hanno sequenziato nuovamente interi genomi da un campione di individui.

Questi sono stati poi confrontati con i genomi di una popolazione europea più ampia in Slovacchia e con genomi di orsi bruni americani pubblicati in precedenza. Come previsto, gli orsi bruni appenninici hanno mostrato una ridotta diversità genomica e una maggiore consanguineità rispetto ad altri orsi bruni. “Ancora più interessante – aggiunge la ricercatrice Giulia Fabbri – è che abbiamo dimostrato che gli orsi bruni appenninici possiedono anche firme selettive a livello di geni associati a una ridotta aggressività”.

I risultati suggeriscono quindi che l‘allontanamento e l’eliminazione degli orsi più aggressivi da parte dell’uomo potrebbe aver contribuito a selezionare varianti genetiche associate a comportamenti meno conflittuali.