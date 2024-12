I gatti fanno bene alla salute? La risposta è articolata e complessa, come spiega Susan Hazel, della Università di Adelaide, sulle pagine online di The Conversation.

L’autrice fa riferimento a “diversi studi”, in particolare su 1.800 proprietari di gatti olandesi, da cui risulta che metà degli intervistati ha affermato che il loro gatto era di famiglia. Uno su tre considerava il proprio gatto come un bambino o un migliore amico e lo trovava leale, solidale ed empatico.

Un altro studio statunitense ha sviluppato una scala di “legame familiare” e ha scoperto che i gatti erano una parte importante delle famiglie tanto quanto i cani. Molti sono gli aspetti positivi derivanti dalla convivenza con un gatto. E lo vedremo.

I rischi con i gatti

Ci sono però anche dei rischi. Eccoli. I gatti, infatti, possono anche essere portatori di malattie zoonotiche, ovvero infezioni che si trasmettono dagli animali all’uomo.

Sono l’ospite principale della toxoplasmosi, un parassita escreto nelle feci dei gatti che può colpire altri mammiferi, compresi gli esseri umani. Il parassita è più facilmente trasportato dai gatti selvatici che cacciano per procurarsi il cibo rispetto ai gatti domestici.

La maggior parte delle persone presenta sintomi lievi che possono essere simili all’influenza. Ma l’infezione durante la gravidanza può portare ad aborto spontaneo o morte del feto, o causare problemi al bambino, tra cui cecità e convulsioni.

Le donne incinte e le persone con un sistema immunitario debole sono maggiormente a rischio. Si raccomanda a questi gruppi di non svuotare le lettiere dei gatti o di usare i guanti se necessario. Cambiare la lettiera ogni giorno impedisce al parassita di raggiungere uno stadio che potrebbe infettare le persone.

I problemi con le allergie

Fino a una persona su cinque è allergica ai gatti e questo fenomeno è in aumento. Quando i gatti si leccano la pelliccia, la loro saliva deposita un allergene. Quando la loro pelliccia e la forfora (scaglie di pelle) si staccano, possono scatenare una reazione allergica.

Le persone senza gravi allergie possono comunque vivere con i gatti se si lavano regolarmente le mani, puliscono le superfici e passano l’aspirapolvere per eliminare la forfora. Possono anche escludere i gatti dalle aree in cui desiderano che siano prive di allergeni, come le camere da letto.

Le persone con allergie possono vivere con i gatti se i loro sintomi non sono gravi. Ruth McHugh-Dillon, CC BY-NC

Sebbene i gatti possano provocare reazioni allergiche, ci sono anche prove che il contatto con i gatti può avere un ruolo protettivo nel prevenire lo sviluppo di asma e reazioni allergiche. Questo perché l’esposizione può modificare il sistema immunitario, rendendo meno probabile che si verifichino reazioni allergiche.

E vediamo gli effetti positivi di vivere con i gatti.

Molti gatti, scrive Susan Hazel, preferirebbero l’interazione umana al cibo o ai giocattoli. E sanno distinguere quando parliamo con loro (piuttosto che con un altro essere umano). In effetti ci siamo adattati l’uno all’altro.

I gatti sono più propensi ad avvicinarsi a estranei umani che per primi ti danno un “bacio da gattino”, socchiudendo gli occhi e sbattendo lentamente le palpebre. E la ricerca suggerisce che i gatti hanno sviluppato miagolii specifici che si sintonizzano sui nostri istinti di accudimento. Cosa significa questa stretta relazione per i risultati sulla salute?

Avere un animale domestico è associato a un minore isolamento sociale. E alcuni proprietari di gatti affermano che “provvedere al gatto” aumenta i loro sentimenti di piacere e senso dello scopo.

Ma i benefici della relazione possono dipendere da come ti relazioni con il tuo gatto. Uno studio ha esaminato diversi stili di relazione tra umani e gatti, tra cui “distante”, “informale” e “codipendente”. Ha scoperto che le persone la cui relazione con il loro gatto era co-dipendente o come un amico avevano un legame emotivo più elevato con il loro animale domestico.

Collegamenti con la salute del cuore

Le persone che possiedono, o hanno posseduto, un gatto hanno un rischio inferiore di morire per malattie cardiovascolari come ictus o malattie cardiache. Questo risultato è stato ripetuto in diversi studi.

Tuttavia, un problema nell’interpretazione degli studi sulla popolazione è che ci dicono solo di un’associazione. Ciò significa che mentre le persone con gatti hanno un rischio inferiore di morire per malattie cardiovascolari, non possiamo dire con certezza che i gatti ne siano la causa.

Le persone che possiedono un gatto, o lo hanno posseduto in passato, hanno un rischio inferiore di ictus e malattie cardiache. Il possesso di un gatto è stato anche associato ad alcuni cambiamenti positivi nel microbiota intestinale, specialmente nelle donne, come un migliore controllo della glicemia e una riduzione dell’infiammazione.

Aiutare la salute mentale

Avere un gatto o un cane è anche associato a un maggiore benessere psicologico. Per le persone depresse, è stato dimostrato che accarezzare o giocare con il proprio gatto riduce i sintomi (sebbene ciò sia avvenuto in un breve periodo di due ore e non possa essere estrapolato a lungo termine).

Uno ha scritto: “Considero il mio animale domestico un animale di servizio. Il mio gatto mi aiuta a rilassarmi quando ho a che fare con la mia ansia, depressione o quando mi sveglio durante la notte a causa dei frequenti incubi che ho. Il mio gatto non è solo un animale domestico per me, il mio gatto è una parte di me, il mio gatto è parte della mia famiglia”.