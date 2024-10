Qualcuno ha sparato al gatto Lapo e ancora non si sa chi è stato. Tutto, raccontano, è successo la scorsa settimana in un circolo ippico a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso.

La vicenda

Giovedì scorso, racconta Lisiana Lazzarotto, sorella di Daniela, titolare del circolo ippico al Quotidiano del Piave, “abbiamo visto il nostro gatto Lapo con qualcosa in mezzo alla fronte. Poi abbiamo capito che si trattava di un pallino di carabina. Abbiamo subito medicato il gatto, che è molto docile: io l’ho tenuto fermo mentre mia sorella ha tolto il pallino che era conficcato in una parte molle in mezzo agli occhi. Sarebbe bastato qualche centimetro in più e ora saremmo qui a parlare di altro”.

“Fortunatamente siamo riuscite ad estrarre il pallino senza provocare alcun problema particolare a Lapo – conclude -. Il nostro gatto ora sta bene e stiamo continuando con le medicazioni”. La donna ha denunciato il fatto. “Abbiamo diversi animali nel nostro maneggio – spiega – e spero che non ci sia qualche individuo che si diverte a sparare con le carabine ai gatti”.