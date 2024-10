A Valencia, una donna resta intrappolata dalla furia dell’acqua insieme al suo cane. Un vigile del fuoco, calatosi dall’elicottero sotto la pioggia battente, è in difficoltà, ma la donna non vuole lasciare andare il suo animale. Per fortuna, alla fine, l’operazione di soccorso riesce, e i vigili riescono a mettere in salvo sia la donna che il cane.