Orrore a Rovato, in provincia di Brescia, dove nei giorni scorsi è stata trovata una gattina agonizzante, con ferite provocate da colpi di fucile e probabilmente dai morsi di un cane. Se una volontaria della zona non fosse passata in tempo, per lei non ci sarebbe stato nulla da fare. La piccola, ribattezzata Vittoria, è stata trovata in un campo vicino a via Rimembranze e immediatamente soccorsa dai veterinari, che ora si stanno prendendo cura di lei.

Ferite profonde e segni di maltrattamento

Le condizioni della gattina erano disperate, come testimoniano le immagini pubblicate sui social da Pinorella Begni, la donna che l’ha trovata e portata subito dal veterinario. “È stata impallinata, dilaniata e lasciata a morire in un campo”, ha denunciato sui social. L’episodio risale a giovedì 30 gennaio. All’arrivo in clinica, Vittoria presentava gravi ferite: profonde lacerazioni a un orecchio, probabilmente provocate dai morsi di altri animali, e buchi nel corpo. I veterinari, durante le medicazioni, hanno scoperto diversi pallini di piombo nel suo corpo, segno evidente di un atto di crudeltà.

Nonostante le ferite, Vittoria ha dimostrato una straordinaria voglia di vivere. Ha subito la perdita di un orecchio e di un occhio, ma ha reagito con forza alle cure. “Ha danni profondi, ma vuole vivere”, scrive la volontaria sui social.

Segnali di speranza

Con il passare dei giorni, le condizioni della gattina sono migliorate. Reagisce bene alle terapie, mangia con voracità e ha già iniziato a farsi sentire. “Quando vuole pappa e coccole miagola a tutto spiano”, racconta ancora la volontaria. Vittoria ha ritrovato il calore umano e l’affetto che le erano stati negati, e ora ha la possibilità di trovare una famiglia che le dia l’amore che merita.