Lilli Corona e Giancarlo Dellapasqua hanno vissuto il dolore profondo di perdere il loro amato gatto, Leon, scomparso quattro anni fa. Leon, fedele e affettuoso, era per loro una presenza importante, e la sua assenza ha lasciato un vuoto silenzioso e difficile da colmare. Nonostante le lunghe ricerche e le speranze di rivederlo, hanno infine dovuto accettare la sua sparizione, come se fosse svanito nel nulla, lasciando solo i ricordi dei momenti passati insieme.

Il ritorno inaspettato

Proprio quando avevano perso ogni speranza, è accaduto l’impensabile: qualche sera fa, Leon è tornato. Stanco e dimagrito, con il collare rotto che pendeva come una medaglia di tante battaglie, il gatto è riapparso davanti alla porta di casa a Villa Verucchio. Il tempo sembrava non essere passato per lui, e Lilli, incredula, l’ha accolto con le carezze che Leon sembrava riconoscere come se fosse stato via solo un giorno. “Era lui, il nostro Leon che avevamo dato per perso”, raccontava Lilli, commossa. È stato un momento di pura gioia, quasi surreale, per Lilli e Giancarlo.

Un destino crudele

Purtroppo, la gioia del ritorno di Leon è durata solo qualche ora. La stessa sera, il destino è stato crudele: Leon è stato investito da un’auto. È stato un colpo terribile per i suoi padroni, che si erano appena riabbracciati al loro amato gatto. “È stato come perdere Leon una seconda volta”, racconta Lilli, con la voce rotta dal dolore. Nonostante il tentativo disperato di salvarlo portandolo dal veterinario, Leon non ce l’ha fatta, e questa volta l’addio è stato definitivo.

Lilli e Giancarlo devono ora affrontare un secondo addio. Se da un lato è straziante, dall’altro trovano un po’ di conforto nel ricordo di quell’ultimo, inaspettato incontro. “Ci consola solo averlo potuto riabbracciare, anche se per così poco”, confessa Lilli.