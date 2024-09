Gatto smarrito a Yellowstone percorre 800 miglia in due mesi e viene ritrovato in California

Per due mesi, una coppia della California ha vissuto con il cuore spezzato, preoccupata per la sorte del loro amato gatto. Il felino, infatti, si era perso nel parco nazionale di Yellowstone, un’area selvaggia più grande di alcuni stati degli Stati Uniti. Ma con la fine dell’estate, è terminata anche la loro tragica vicenda. Per fortuna, infatti, Benny e Susanne Anguiano si sono riuniti al loro gattino, Rayne Beau. Rayne Beau è stato ritrovato a Roseville, in California, a circa 800 miglia (1.287 km) da Yellowstone.

L’incredibile avventura

Ma andiamo con ordine. A giugno, la coppia era andata in campeggio nel parco nazionale, dove il loro gatto, evidentemente spaventato da qualche rumore, era scappato tra gli alberi. Da quel giorno, nonostante le disperate ricerche, la coppia aveva perso ogni notizia e traccia del felino. “Siamo stati costretti ad andarcene senza di lui”, ha raccontato Susanne Anguiano a KSBW. “Quello è stato il giorno più duro, perché mi sentivo come se lo stessi abbandonando”. All’inizio di agosto, però, il microchip di Rayne Beau si è rivelato utile. La coppia ha infatti ricevuto un messaggio da Pet Watch, un servizio di tracciamento degli animali domestici, che indicava che il loro gatto era stato trovato a Roseville, presso la filiale locale della Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Una donna aveva infatti trovato Rayne Beau da solo per strada e lo aveva portato al rifugio. “Era davvero esausto”, racconta Susanne. “Probabilmente non gli era rimasta molta energia per continuare la sua fuga”. Come Rayne Beau abbia percorso le 800 miglia da Yellowstone a Roseville resta un mistero, ma la coppia spera che condividere la loro storia possa spingere qualcuno a farsi avanti con qualche dettaglio. Nella loro intervista a KSBW, la coppia ha anche esortato altri proprietari di animali domestici a installare localizzatori per evitare di perdere i loro animali per sempre.