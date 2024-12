Gesù nasce tra pochi giorni, così vuole una tradizione imposta da un Papa 1700 anni fa. Ma Giovanni, nel suo Vangelo, va oltre la grotta e il bue e l’asinello.

In principio era il Verbo,

il Verbo era presso Dio

e il Verbo era Dio.

Egli era in principio presso Dio:

tutto è stato fatto per mezzo di lui,

e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.

In lui era la vita

e la vita era la luce degli uomini;

la luce splende nelle tenebre,

ma le tenebre non l’hanno accolta.

Venne un uomo mandato da Dio

e il suo nome era Giovanni.

Egli venne come testimone

per rendere testimonianza alla luce,

perché tutti credessero per mezzo di lui.

Egli non era la luce,

ma doveva render testimonianza alla luce.

Gesù, luce vera

Veniva nel mondo

la luce vera,

quella che illumina ogni uomo.

Egli era nel mondo,

e il mondo fu fatto per mezzo di lui,

eppure il mondo non lo riconobbe.

Venne fra la sua gente,

ma i suoi non l’hanno accolto.

A quanti però l’hanno accolto,

ha dato potere di diventare figli di Dio:

a quelli che credono nel suo nome,

i quali non da sangue,

né da volere di carne,

né da volere di uomo,

ma da Dio sono stati generati.

E il Verbo si fece carne

e venne ad abitare in mezzo a noi;

e noi vedemmo la sua gloria,

gloria come di unigenito dal Padre,

pieno di grazia e di verità.

Due concezioni: Giovanni e Tommaso

Secondo Elaine Pagels, Giovanni uscì vincente dal confronto-scontro con Tommaso, il cui Vangelo fu condannato alla distruzione dalla nascente Chiesa cristiana.

Pagels è una docente statunitense insegnante di storia del cristianesimo nell’università di Princetone studiosa dei vangeli gnostici.

La differenza fra i due Vangeli, nota Pagels, è che mentre Giovanni sostiene che Gesù e la «luce del mondo», per Tommaso «vi è una luce entro ogni persona che illumina l’universo intero. Se non brilla, c’è la tenebra».

Giovanni va oltre e definisce il ruolo della Eucarestia.

(Gv6,35) Gesù disse: “Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete”.

(Gv6,49) I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».

Allora i Giudei si misero a discutere tra di loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse: «In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.

Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Gv6,56Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui.

Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».

