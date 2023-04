Gioielli contemporanei a Roma dal 5 al 7 maggio, la mostra di Ivan Barbato alla Galleria Incinque Open Art Monti di Roma

I gioielli contemporanei di Ivan Barbato saranno in mostra a Roma dal 5 al 7 maggio. A ospitarli è la Galleria Incinque Open Art Monti, in Via Madonna dei Monti. Monica Cecchini è la curatrice

di Marilena D'Elia

Pubblicato il 28 Aprile 2023 - 20:30