Grandi cambiamenti su Gmail Google: con il nuovo anno ci vuole un nuovo indirizzo email, ecco qual è il motivo.

Nel 2025, Gmail, uno dei servizi di posta elettronica più utilizzati al mondo, subirà un importante aggiornamento che potrebbe modificare radicalmente il nostro modo di interagire con le email. Con oltre 2,5 miliardi di utenti, Google sta introducendo nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale (IA) per affrontare minacce sempre più sofisticate come spam, phishing e malware.

Questo intervento arriva in un momento in cui la sicurezza informatica è più critica che mai: secondo l’FBI, stiamo vivendo una delle stagioni natalizie più pericolose per gli attacchi informatici. Nonostante Google affermi di bloccare il 99,9% delle minacce, il problema della sicurezza delle email rimane ancora irrisolto.

La vulnerabilità degli indirizzi email

La posta elettronica, pur avendo visto notevoli miglioramenti tecnologici, continua a basarsi su un’architettura obsoleta e vulnerabile. Gli indirizzi email sono spesso raccolti, venduti o esposti in violazioni di dati, diventando obiettivi facili per i criminali informatici. Secondo Mailmodo, oltre il 46,8% del traffico email globale è costituito da spam, un dato preoccupante che evidenzia come gli indirizzi email siano diventati strumenti fragili e pericolosi.

Le minacce non si limitano ai messaggi indesiderati. Grazie all’IA, i cybercriminali sono ora in grado di creare email personalizzate e convincenti, mascherandole da comunicazioni legittime provenienti da banche, datori di lavoro o familiari. McAfee ha avvertito che questa capacità renderà gli attacchi del 2025 più sofisticati e frequenti, aggravando ulteriormente la situazione.

In risposta a queste sfide, Google sta lanciando “Shielded Email”, un sistema che consente di creare alias email temporanei. Questi alias inoltrano i messaggi all’indirizzo principale senza esporlo, proteggendo così la privacy degli utenti. Questa tecnologia ricorda il sistema “Hide My Email” di Apple e permette agli utenti di generare indirizzi casuali per proteggere il loro indirizzo reale, evitando di condividerlo con siti web o servizi poco sicuri.

Tuttavia, c’è un problema significativo: se il tuo indirizzo principale è già stato compromesso o esposto in passato, queste nuove tecnologie di mascheramento potrebbero non essere sufficienti a garantire la sicurezza. La creazione di un nuovo indirizzo email potrebbe quindi diventare una necessità.

Perché potrebbe essere necessario un nuovo indirizzo nel 2025

Con l’aumento delle minacce e la diffusione di tecnologie sempre più avanzate, gli esperti consigliano di prendere in considerazione la creazione di un nuovo indirizzo email principale. Gli indirizzi email, nel tempo, diventano inevitabilmente bersagli facili per spammer e criminali informatici. Ecco alcuni motivi per cui un nuovo indirizzo potrebbe essere necessario. Un nuovo indirizzo riduce la possibilità di attacchi, protegge le informazioni personali da potenziali violazioni e permette di riorganizzare la gestione della posta elettronica.

Creare un nuovo indirizzo rappresenta una strategia efficace per proteggerti da queste minacce. Un indirizzo fresco, unito all’uso di alias e sistemi di email mascherate, offre un livello di sicurezza più elevato fin dall’inizio. Ciò limita la diffusione del tuo vero indirizzo e fornisce una protezione proattiva contro tentativi di phishing e altre truffe digitali.