Allarme Google: sono stati cancellati i dati di numerosi utenti: che cosa è accaduto esattamente e quali sono le ripercussioni.

Negli ultimi giorni, un evento preoccupante ha scosso la comunità degli utenti di Google Maps. La multinazionale tecnologica ha recentemente ammesso di aver accidentalmente cancellato i dati di Timeline di alcuni utenti a causa di un “problema tecnico”. Questo annuncio, riportato da Forbes l’11 marzo, ha sollevato numerose domande sulla sicurezza e l’affidabilità dei servizi offerti da Google.

Molti utenti hanno cominciato a notare che le loro cronologie di Google Maps, che registrano i luoghi visitati e i percorsi seguiti, erano scomparse senza alcun preavviso. Inizialmente, non era chiaro quale fosse la causa di questa problematica, ma successivamente Google ha inviato un’email a coloro che erano stati colpiti dal disguido, informandoli di quanto accaduto. Tuttavia, sorprendentemente, l’email non conteneva scuse, ma solo una spiegazione molto tecnica.

Cosa è successo ai dati di Timeline

Google ha comunicato che c’è stata una breve esperienza di un problema tecnico che ha causato la cancellazione dei dati di Timeline per alcuni utenti. Per coloro che avevano abilitato i backup crittografati, Google ha suggerito che potrebbe essere possibile ripristinare i dati persi. Ma come fare? Ecco i passi da seguire per tentare di recuperare le informazioni:

Assicurarsi di avere installata l’ultima versione dell’app Google Maps sul proprio dispositivo. Aprire Google Maps, toccare l’immagine del profilo nell’angolo in alto a destra e selezionare “La tua Timeline”. Cercare un’icona a forma di nuvola nella parte superiore dello schermo della Timeline e toccarla. Scegliere un backup per importare i propri dati.

Tuttavia, non tutti sembrano aver avuto successo con questo metodo, poiché alcuni utenti hanno commentato che non ha funzionato per loro. Per chi non ha abilitato i backup, la situazione è ancora più difficile: potrebbe non essere possibile recuperare i dati persi.

Oltre a questo disguido, Google ha anche annunciato dei cambiamenti significativi nella gestione dei dati di Timeline. Infatti, se non si intraprendono azioni tempestive, le visite e i percorsi potrebbero essere cancellati, e le impostazioni della Timeline disabilitate. All’inizio di marzo, Google ha comunicato che inizierà a eliminare gli ultimi tre mesi di dati di Timeline se non si provvede a effettuare il backup. Gli utenti riceveranno una notifica via email, proveniente da “Google Location History”, con oggetto: “Vuoi mantenere la tua Timeline? Decidi entro [data]”.

Una volta ricevuta la notifica, gli utenti hanno circa sei mesi per salvare o trasferire i dati della loro Timeline prima che avvenga la cancellazione. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni fornite nell’email per modificare le impostazioni sul proprio dispositivo, altrimenti si rischia di perdere informazioni preziose.

Come eseguire il backup dei dati della Timeline

Per prevenire futuri problemi di perdita dei dati, è consigliato eseguire il backup dei dati della Timeline. Ecco come farlo:

Aprire l’app Google Maps. Toccare l’immagine del profilo, quindi “La tua Timeline”. In alto a destra, toccare l’icona a forma di nuvola. Se l’auto-eliminazione è attivata, disattivarla. Nella schermata di backup, attivare l’opzione di backup.

Queste misure possono aiutare a preservare i dati e a garantire che non si verifichino ulteriori perdite in futuro. Tuttavia, la questione solleva interrogativi più ampi sulla sicurezza dei dati personali e sulla gestione delle informazioni da parte delle grandi aziende tecnologiche.