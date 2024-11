Graffi orribili sul parquet, non serve chiamare il tecnico: c’è un prodotto naturale che lo farà brillare di nuovo

Spesso dei graffi orribili sul parquet rovinano i nostri ambienti fino a dover ricorrere ad una riparazione. Ecco il modo per fare da solo.

Il parquet è un tipo di pavimentazione composta da listelli di legno naturale o da materiali che imitano il legno, apprezzata per la sua eleganza, calore e resistenza. Si tratta di una soluzione pregiata per il pavimento che combina estetica, comfort e longevità, rendendolo una scelta popolare per chi cerca eleganza e calore negli spazi abitativi.

Molto utilizzato sia in contesti residenziali sia commerciali e rappresenta una scelta versatile per vari stili di arredamento, dal classico al moderno.in legno massello o stratificato. Esistono, infatti, soluzioni più economiche come quellomultistrato o prefinito. Un pavimento formato da più strati, con una base in legno meno pregiato e uno strato superiore di legno nobile.

Oltre ad essere più eocnomico è più stabile rispetto al massello e richiede meno manutenzione. Il parquet, infatti, sa essere molto delicato e spesso possono comparire dei graffi orribili per cui fino a ieri abbiamo dovuto provvedere ad una sostituzione o al’intervento di un esperto. Oggi, però, con due soli prodotti possiamo fare da soli.

Ecco come rimediare ai graffi sul parquet

Il parquet, dunque, aggiunge estetica con il suo calore e raffinatezza che dona agli ambienti. Con la giusta cura, può durare decenni e, inoltre, offre un buon isolamento termico e acustico. Con queste prerogative si presenta come una soluzione pregiata per il pavimento che combina estetica, comfort e longevità, rendendolo una scelta popolare per chi cerca eleganza e calore negli spazi abitativi.

Vedere, dunque, rovinato il proprio parquet per dei graffi o altro può davvero essere un colpo al cuore. Basta poco, del resto, per segnare con graffi il proprio pavimento in legno. Spostare sedie, tavoli o mobili pesanti senza protezioni può graffiare la superficie. La pressione concentrata dei tacchi, ad esempio, può lasciare segni evidenti, specialmente su parquet più morbidi. Anche oggetti dall’apparenza semplici come giocattoli o utensili caduti o anche sassolini portati all’interno sotto le scarpe sono nemici del nostro parquet.

Ci sono incidenti, però, nonstante l’attenzione, non possono essere evitati. Insomma a chiunque può cadere qualcosa dalle mani o avere magari un bambino in casa che inavvertitamente grafiia il pavimento con il proprio giocattolo. Ecco, però, la soluzione. Non riparazioni costose e nemmeno olio di gomito. Per rimediare ad un graffio sul legno ci vengono incontro olio d’oliva e aceto di mele.

Bisogna preparare una miscela di olio di oliva ed aceto di mele inserendo le stesse quantità in una ciotola e mischiare bene. Una volta aver pulito come si fa di solito il proprio pavimento ci si può dedicare alla zona graffiata. Immergere, dunque, un panno pulito nella miscela di olio e aceto e strizzalo in modo che sia leggermente umido, ma non eccessivamente bagnato. Utilizzare il panno per strofinare delicatamente la zona graffiata del parquet seguendo la direzione del grano del legno ed il gioco è fatto.