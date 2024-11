Grande Fratello, a quanto ammonta la penale che Enzo Paolo Turchi dovrà pagare?

Enzo Paolo Turchi ha deciso di lasciare prima del tempo il Grande Fratello, una cosa che va contro il regolamento: cosa ha dovuto pagare.

Enzo Paolo Turchi nella puntata di martedì sera ha annunciato la decisione di lasciare il Grande Fratello, il giorno prima il programma aveva comunicato che il coreografo aveva abbandonato temporaneamente la casa, ma poi la cosa a quanto pare è diventata definitiva. Adesso in tanti si chiedono quale sia la penale che il concorrente ha dovuto pagare per aver deciso di non partecipare più al reality.

E’ noto come i concorrenti percepiscano una sorta di gettone per stare all’interno della casa e allo stesso modo, qualora prendano decisioni che vanno contro il regolamento del reality, potrebbero dover pagare una penale.

Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi ha pagato una penale?

Enzo Paolo Turchi ha spiegato che ha deciso di lasciare il Grande Fratello perché sente il bisogno di stare vicino alla sua famiglia, alla moglie Carmen Russo e alla figlia e non ce la faceva più a sentire la loro mancanza. Ha specificato che la sua decisione di abbandonare la casa non ha nulla a che vedere con un suo spettacolo teatrale, si era vociferato che il reale motivo fosse legato al suo lavoro.

La questione della penale è piuttosto “segreta”, nel senso che non si sa con certezza se i concorrenti che lasciano il gioco prima del tempo debbano pagare una “multa”. A parlare della cosa era stato in un’altra edizione Alessio Falsone, che aveva spiegato come abbandonare la casa del Grande Fratello senza essere eliminati o senza ragioni gravi, comporta il pagamento di una sorta di penale.

Sembrerebbe, infatti, che ai concorrenti che lasciano prima del tempo la casa del GF sia decurtato il 50% dell’intero cachet dovuto per la partecipazione. Dunque, stando a quanto ha rivelato nella precedente edizione un concorrente, Enzo Paolo Turchi potrebbe dover rinunciare alla metà del suo ingaggio. Ma stando a quanto ha detto nel momento in cui ha salutato i compagni, pare che non ci sia cifra che tenga, il desiderio di tornare dalla moglie e dalla figlia era troppo grande e così ha preso la sua decisione.

In tanti l’hanno salutato in lacrime, tra tutti è Luca Calvani il concorrente che c’è rimasto più male, lui ed Enzo Paolo Turchi erano diventati grandi amici e restare in casa senza il coreografo per l’attore non sarà cosa facile.