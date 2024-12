Gratta e Vinci, questo è il tipo più “sfortunato”: nessuno lo ammette ma butti via i soldi

Gratta e vinci, finalmente abbiamo scoperto qual è il modello più sfortunato in assoluto: ecco come farti risparmiare molti soldi

Oggigiorno, trovare una cosa velocissima che ci permette di guadagnare soldi ed esaudire i nostri desideri è molto difficile ma, come sempre, esistono dei modi che seppur particolari porterebbero ad avvantaggiaci la vita. Uno di questi è proprio l’acquisto dei gratta e vinci. Se sfidi la sorte, però, questa potrebbe stare qualche volta dal tuo lato altre volte no; in questo articolo, scoprirai qual è il gratta e vinci che dovresti evitare di acquistare così da risparmiare e non farti spillare tutti i tuoi risparmi.

Moltissimi italiani e nostri lettori sono sempre più affascinati dal mondo dei Gratta e Vinci, dal Lotto e Superenalotto e sfidano la fortuna ogni giorno puntando sempre su una vincita potenziale che potrebbe radicalmente cambiare la vita in meglio. Se ti dicessimo che con un gratta e vinci ti potresti comprare la casa dei sogni. la macchina o potresti girarti il mondo nei migliori hotel di lusso cosa ci diresti?

I sogni sono sogni e qualche volta, almeno per qualcuno possono diventare realtà- E’ chiaro, quello che ti consigliamo ed evitare di far si che questo diventi un gioco d’azzardo e una cosa ossessiva; il gioco deve essere sempre responsabile.

Ci teniamo, però, a consigliarvi alcuni gratta e vinci che in pochi sanno che sono sfortunati: andiamo a vedere quali sono.

Gratta e vinci, questo è il più sfortunato: i dettagli

Attenzione al gioco dei gratta e vinci: non tutti lo sanno, ma da qualche tempo a questa parte vi sono in giro alcuni gratta e vinci considerati davvero sfortunati proprio per il loro valore basso. Per farti un esempio valido, se acquisti un gratta e vinci da 1 euro, sicuramente hai molta meno probabilità di vincita.

Stando ad un’analisi pubblicato dal sito Proiezionidiborsa, i gratta e vinci che ti garantiscono una migliore probabilità di vincita sono senza dubbio quelli da 25 euro chiamati anche Vinci in Grande, che offrono chiaramente una migliore probabilità di vincita.

Vi sono alcuni, ad esempio che migliorano leggermente la probabilità di vincita: tra questi “New Sette e Mezzo” migliora leggermente le chance, con 1 biglietto ogni 10,10 che restituisce almeno 2 euro.

Il gioco non è mai la soluzione giusta, ma se proprio devi giocare ti consigliamo di acquistare un biglietto medio evitando assolutamente quelli da 1 euro: la vincita è difficilissima.