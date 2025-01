Una donna dell’Ohio, negli Usa, ha guidato 18 ore in macchina solo per fare una sorpresa al suo cagnolino di 15 anni. Jane Helffrich, questo il nome della 27enne, ha deciso di affrontare un lungo viaggio per rivedere il suo amico a quattro zampe, Reilly, un simpatico chihuahua, che si trovava in Florida con i genitori di lei, nella seconda casa della famiglia. Sebbene Jane abbia anche altri animali domestici, per la ragazza lui è il suo “soul dog”, il cane dell’anima.

Il video da 3 milioni di visualizzazioni

Helffrich ha ripreso con il cellulare il momento in cui si riunisce al suo chihuahua, condividendo poi il video su Tiktok. Il breve filmato è stato visualizzato più di 3,2 milioni di volte, ottenendo 710.000 “mi piace”. “Sente il mio odore”, ha scritto Jane nel video, pubblicato il 21 dicembre 2024. “Sono entrata e lui dormiva profondamente, quindi ho pensato di registrare questo momento”, si legge nella didascalia.

Jane ha adottato Reilly quando lei aveva 12 anni. “Non appena è tornato a casa, si è affermato come il re della famiglia”, ricorda. Della personalità del suo amato animale domestico, la sua padroncina dice: “Pensa di gestire la casa e che tutti vivano secondo i suoi tempi”. Aggiunge: “Vuole attenzioni. Ora che è più grande, ama dormire e abbaia alle auto che passano davanti a casa”.